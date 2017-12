Des pointures du tennis mondial au tournoi de la Tête d'Or

En plus de Jo-Wilfried Tsonga, à l'initiative de la création de sa création, le tournoi lyonnais accueillera, pour sa 2e édition, Dominic Thiem et Jack Sock, deux grands espoirs du tennis mondial déjà membres du Top 10.

© Lyon Capitale Le court central de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

C'est un très joli coup réalisé par les organisateurs de l'Open Parc Auvergne-Rhône Alpes. Le tournoi de tennis (ATP 250) de Lyon, qui tiendra sa 2e édition du 19 au 26 mai dans la Parc de la Tête d'Or, a dévoilé ses têtes d'affiche. En plus de Jo-Wilfried Tsonga, impliqué dans la création du tournoi, Dominic Thiem et Jack Sock seront présents. Classés respectivement 5e et 8e meilleurs joueurs du monde en fin de saison 2017, l'Autrichien et l'Américain sont à 24 et 25 ans des futurs très grands de la petite balle jaune. Après la venue de Nick Kyrgios, Milos Raonic ou Tomas Berdych l'an dernier, ce tableau 2018 montre en tout cas que la proximité temporelle de Roland-Garros, qui se tient la semaine suivante, ne semble pas être un obstacle pour attirer des têtes d'affiches.

Demi-finaliste à Roland-Garros et auteur d'une bonne saison sur terre battue - vainqueur à Rio de Janeiro (ATP 500), finaliste à Barcelone (ATP 500) et Madrid (Masters 1000) -, il est considéré comme un des spécialistes de cette surface. De quoi laisser augurer de beaux matchs sur l'ocre lyonnais, à quelques jours de l'ouverture des Internationaux de France, Porte d'Auteuil. Quant à Jack Sock, son sens du spectacle, allié à la puissance de ses coups droits, devrait ravir le public lyonnais. Public certainement plus nombreux que l'an passé puisque la capacité du Velodrome de la Tête d'or a été portée de 4000 à 4500 places. La billeterie est ouverte sur le site du tournoi.