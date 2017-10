Début des Masters ce lundi à 13h30 pour Caroline Garcia

La joueuse de tennis lyonnaise va débuter les Masters de Singapour par une rencontre face à Simona Halep, la numéro 1 mondiale.

© C.Dubreuil/FFT

Caroline Garcia va débuter aujourd'hui ses Masters de Singapour. À partir de 13h30, heure française (diffusé sur BeInSports) face à Simona Halep, la numéro une mondiale, la joueuse de tennis lyonnaise aura fort à faire. Une joueuse qu'elle vient cependant de battre le 8 octobre dernier en finale du tournoi de Pékin. Une tournée asiatique, où la Lyonnaise a excellé avec un "back-to-back" à Wuhan et Pékin, deux tournois remportés l'un après l'autre. Garcia est la première à réaliser cet exploit. Deux victoires qui lui ont surtout permis d'intégrer le top 8 mondial et de se qualifier pour les Masters. Dans son groupe, Caroline Garcia affrontera aussi Elina Svitolina (4e) et Caroline Wozniacki (6e).