Début de TQCM pour l’équipe de France de volley ce mercredi à Lyon

L’équipe de France va entrer en lice ce mercredi au tournoi de qualification pour la coupe du monde 2018 qui a lieu au palais des sports de Gerland jusqu’à dimanche.

@FFVB Laurent Tillie

À partir d'aujourd'hui et pendant cinq jours, l'équipe de France de volley est à Lyon pour le tournoi de qualification pour la coupe du monde 2018 (TQCM). Un premier test d'envergure après la déconfiture des JO de Rio où, annoncés comme favoris, les Bleus avaient été éliminés dès la phase de poule. Un échec après lequel la "team Yav-Bou" avait "frôlé le burn-out" a confié au journal Le Parisien Laurent Tillie, le sélectionneur.

C'est donc une nouvelle ère qu'entame l'équipe de France à Lyon en ce mois de mai. Elle affrontera des adversaires à sa portée : l'Islande, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Turquie et l'Allemagne. Cette dernière équipe étant la seule à faire office de réel épouvantail. De son côté, l'équipe de France va intégrer de nombreuses nouvelles têtes après la retraite d'Antonin Rouzier et l'absence de Kevin Tillie, Pierre Pujol, Jonas Aguenier, Nicolas Maréchal et Franck Lafitte. En cas de victoire de ce TQCM, les bleus se qualifieront pour le mondial 2018 coorganisé par la Bulgarie et l'Italie. C'est d'ailleurs à Sofia que les Bleus avaient remporté le Championnat d'Europe en 2015. Après le tournoi lyonnais, où il reste de places, l’équipe de France participera au Championnat d'Europe et à la Ligue mondiale cet été.

Le programme des matchs à Lyon :

Mercredi 24/05 :

15h00: Turquie / Azerbaïdjan

17h30: Allemagne / Ukraine

20h30: Islande / France

Jeudi 25/05 :

15h00: Azerbaïdjan / Allemagne

17h30: Islande / Turquie

20h30: France / Ukraine

Vendredi 26/05 :

15h00: Allemagne / Islande

17h30: Ukraine / Azerbaïdjan

20h30: Turquie / France

Samedi 27/05 :

15h00: Islande / Ukraine

17h30: France / Azerbaïdjan

20h30: Turquie / Allemagne

Dimanche 28/05 :

15h00: Azerbaïdjan / Islande

17h30: Ukraine / Turquie

20h30: Allemagne / France