Comment suivre en direct le mondial de Bridge à Lyon ?

La 43e édition des championnats du monde de bridge a débuté ce samedi à la Cité internationale de Lyon. Retrouvez ici toutes les clés pour bien profiter de la compétition.

© FFB 43e édition des championnats du monde de bridge à Lyon

En live sur écran géant et dans la fanzone

Pour les fans, ou les curieux qui souhaitent se rendre à la Cité internationale l'entrée est gratuite. Sur place, "les kibitz " (spectateurs de bridge) pourront regarder les rencontres sur des écrans géants installés dans une fanzone. Des commentateurs seront présents pour analyser les rencontres.

Sur smartphone, tablette et ordinateur

Grâce à l'application Funbridge.com, partenaire officiel des Championnats du monde de Lyon, tous les matchs seront diffusés en direct sur internet. " Sur un même écran, les bridgeurs du monde entier auront accès gratuitement à la retranscription donne par donne des meilleurs matches, à la diffusion vidéo de la table de jeu et des joueurs, aux commentaires d’experts et à l’évolution des résultats et du classement en temps réel ", annoncent les organisateurs des mondiaux.

De nombreux articles, contenus seront aussi proposés sur le site internet de Lyon Capitale et sur les réseaux sociaux et le site internet de la Fédération Française de Bridge.