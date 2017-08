Championnats du monde d’athlé : la bonne entame des athlètes régionaux

Championnats du monde d’athlétisme – En ce 8e jour de compétition, les athlètes de la région sont sur tous les fronts. Alors que Mélina Robert-Michon s’est qualifiée en finale du lancer de disque, Kévin Mayer et Bastien Auzeil ont entamé leur décathlon londonien.

© Tim Douet Mélina Robert-Michon championne de France 2016 de lancer du disque

Matinée plutôt réussie pour les athlètes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce vendredi. Kevin Mayer et Bastien Auzeil ont participé aux premières épreuves du décathlon tandis que Mélina Robert-Michon a décroché son billet pour le concours final du lancer de disque.

Et la Lyonnaise a plutôt fait bonne impression. En un seul jet, elle a dépassé les 62,50m synonymes de qualification directe. Avec un lancer à 63,97m, elle a pris la 3e place du groupe B en améliorant sa meilleure marque de la saison. Sur l’ensemble des concurrentes, Mélina Robert-Michon a ainsi établi la 4e meilleure performance. De quoi prendre de la confiance avant la finale, dimanche soir. D’autant que ses principales adversaires ont également répondu présentes : la Croate Sandra Perković, favorite, s’est qualifiée avec un jet à 69,67m. Yaimé Pérez et Denia Caballero, les deux Cubaines, seront également de la partie. Sans oublier l’Allemande Nadine Müller et l’Australienne Dani Stevens.

Mais Mélina Robert-Michon, souvent efficace lors de grands championnats, veut y croire : “Premier jet, meilleure performance de la saison, forcément ça fait du bien à la tête, a-t-elle confié à L’Équipe. Ça confirme aussi mes bonnes sensations à l'entraînement. Maintenant, il faut évidemment confirmer tout ça en finale. Je pense qu'en plus j'avais un peu de marge, je n'ai pas cherché à prendre trop de risques non plus.”

Après trois épreuves, Mayer est à une centaine de points du record du monde

Des risques, Kévin Mayer n’en a pour l’instant pas pris non plus. D’entrée de jeu, le décathlonien tricolore a claqué un nouveau record personnel sur 100m, en 10’’70. Puis à la longueur, il a sauté à 7,52m au dernier essai, environ dix centimètres en deçà de son record. À l’issue du concours, Kévin Mayer était 4e. Mais il a vite rétabli l’ordre logique, après le lancer de poids. Avec un jet à 15,72m (son meilleur de la saison), le Français a repris la tête du décathlon et culmine pour l’instant à 2703 points, soit une centaine de moins que l’actuel record du monde détenu par l’Américain Ashton Eaton.

Bastien Auzeil, l’autre décathlonien de la région, a pour sa part connu une entame moins régulière. Sur 100m, il a couru en 11’’35, meilleur temps de sa saison. Mais avec un saut à 6,87m, le Grenoblois a réalisé un concours moyen, à la longueur. Il s’est ensuite rattrapé avec un jet à 15,23m au lancer de poids. Avant la hauteur et le 400m, prévus ce vendredi soir, Bastien Auzeil est pour le moment 25e du décathlon.