Championnats du monde d'athlé : l'or pour le décathlonien Kevin Mayer

Comme la suite logique de sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, le décathlonien Kévin Mayer s'est emparé de l'or aux mondiaux de Londres.

Facebook de Kévin Mayer Kévin Mayer

À 25 ans, le Drômois Kévin Mayer devient le premier Français champion du monde de Décathlon. Après une frayeur au saut à la perche -où Kévin Mayer a réussi un saut à 5 m 10 au dernier essai-, l'athlète s'est appuyé sur son avance de points et les nombreux records personnels battus ses derniers jours. Au 100m d'abord, puis au 110 m haies, il pulvérise ses temps précédents. Au saut en longueur et en lancer de poids, le champion réalise tout simplement ses meilleures performances de l'année. Avec un total de 8 768 points, l'athlète est à 66 points de son propre record de France. Les dernières épreuves, le lancer de javelot et le 1 500 m, se sont presque transformés en formalité tant le statut de favori de Kévin Mayer était indéniable depuis son départ. Malgré le stress énorme qu'il raconte avoir subi avant les épreuves, Kévin Mayer a su garder le mental et se placer en digne héritier du recordman du monde américain, Ashton Eaton, récemment parti à la retraite. Le flambeau est passé au Français, désormais sacré champion du monde de la catégorie senior, la dernière qui lui manquait après ses titres en cadet et en junior. Kévin Mayer apporte ainsi la deuxième médaille d'or française de ses mondiaux après celle de Pierre-Ambroise Bosse au 800 m. La Lyonnaise Mélina Robert-Michon est quant à elle très attendue en finale de lancer de disque ce dimanche pour espérer une nouvelle médaille d'or avant la fin des mondiaux d'athlétisme de Londres.