Championnats du monde d’athlé : Gueï, une chance de médaille en moins

Après les hurdlers Dimitri Bascou, Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian, le sprint perd un autre espoir de médaille française pour les championnats du monde d’athlétisme de Londres, qui commenceront vendredi 4 août. La Lyonnaise Floria Gueï a en effet confirmé, ce mercredi, qu’elle renonçait à courir le 400m pour des problèmes de santé.

La pensionnaire de l’Entente sud lyonnais ne sera pas de la partie, à Londres. ”En raison de quelques soucis physiques (rien de grave)”, a-t-elle annoncé sur sa page Facebook, Floria Gueï renonce à poursuivre une saison qui avait déjà moyennement commencé. Après un été 2016 brillant, au cours duquel elle a battu son record en plein air sur 400m, au meeting de Birmingham (50’’84) et malgré sa non-qualification en finale olympique à Rio, la Lyonnaise avait pourtant bien entamé l’hiver 2017.

En mars dernier, elle a aisément remporté son premier titre international individuel en devenant championne d’Europe indoor à Belgrade (Serbie), améliorant en même temps son record personnel en salle (51’’90). Depuis, Floria Gueï n’est descendue sous les 52 secondes qu’une seule fois, en juin, au meeting de Rome. Elle est même récemment passée à côté du titre national lors des championnats de France élite à Marseille, où le 400m a été remporté par une autre Lyonnaise, Elea-Mariama Diarra.

Il ne s'agit pas d'une ”blessure liée à la pratique de l’athlétisme”, d’après L’Équipe

Pourtant, le site trackandlife.fr expliquait dernièrement que la championne d’Europe de 27 ans avait en tête de modifier son schéma de course – probablement en envisageant un départ plus rapide – afin d’atteindre un jour une finale mondiale. Mais avant d’en arriver là, Floria Gueï devra se contenter d’un bon mois de convalescence pour guérir d’un problème de santé qui ne correspondrait pas à ”une blessure liée à la pratique de l’athlétisme“, d’après L’Équipe. Selon le journal sportif, elle devrait faire l’impasse sur la prochaine saison indoor et se focaliser sur les championnats d’Europe de Berlin (Allemagne), en 2018.