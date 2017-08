Championnats du monde d’athlé : Campion, un Vénissian en marche

Championnats du monde d’athlétisme – Après Pékin en 2015, Kévin Campion s’alignera sur le 20km marche des championnats du monde de Londres, qui débutent ce vendredi. Cette année, l’athlète de l’Afa Feyvin-Vénissieux est dans une bonne dynamique.

© Page Facebook Kévin Campion Kévin Campion

Avant les championnats du monde d’athlétisme 2017, Lyon Capitale fait le point sur les sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui seront à Londres du 4 au 13 août.

Il y a les marcheurs blancs de Game of Thrones, les marcheurs de l’Assemblée nationale et puis Kévin Campion. Lui fait de la marche athlétique et a été sélectionné pour participer aux prochains championnats du monde. Une aubaine pour le Vénissian, qui connaît sans doute l’une de ses meilleures années.

Dès le début de saison, Kévin Campion a réussi à obtenir son ticket pour Londres : à La Roche-sur-Yon, il a avalé 20km de marche en 1h21’06’’. Une bonne entrée en matière qui s’est poursuivie peu de temps après, à Podebrady (République tchèque) où l’athlète français a battu son record personnel en 1h20’28’’. L’actuelle 20e temps international de la saison, à moins de trois minutes de la meilleure performance mondiale de l’année, réalisée par Kaihua Wang.

Il s'est classé 33e à Pékin puis 49e aux JO de 2012

De quoi être optimiste pour Londres. D’autant que Kévin Campion n’a pas toujours connu des résultats aussi réjouissants. En 2015, lors des championnats du monde de Pékin, il s’est classé 33e en bouclant le 20km marche en 1h25’16’’. L’an passé, aux Jeux olympiques de Rio, il a marché en 1h26’22’’, terminant à la 49e place.

S’il ne commet pas d’erreurs techniques, Kévin Campion a donc de la marge, cette année, pour essayer de mieux figurer à Londres. Il devra toutefois batailler avec plusieurs athlètes japonais et chinois. Mais à 29 ans, le marcheur vénissian pourrait bien connaître l’une de ses plus belles courses, dimanche 13 août.