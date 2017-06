Caroline Garcia se qualifie pour les quarts en éliminant Alizé Cornet

Lundi avait lieu, à Roland-Garros, un huitième de finale inédit entre deux Françaises, Alizé Cornet et Caroline Garcia. En s'imposant en deux sets (6-2, 6-4), elle accède pour la première fois de sa carrière à un quart de finale en Grand Chelem.

© C.Dubreuil/FFT

Dans ce duel au sommet entre deux des meilleures joueuses de tennis françaises actuelles, Caroline Garcia n'a pas fait de cadeau à son adversaire. En attaquant d'entrée de jeu, en privilégiant un jeu tout en puissance et en anticipant les amortis d'Alizé Cornet, qui avaient été son arme la plus efficace lors du tour précédent contre Radwanska, la Lyonnaise plie rapidement le premier set (6-2). Le second est plus difficile, car si elle parvient à mener rapidement 4-1, Alizé Cornet prend sa mesure et s'accroche. Pas suffisamment cependant pour espérer revenir pour de bon dans la partie, et Caroline Garcia remporte le deuxième set 6 jeux à 4.

Caroline Garcia, au journal L'Equipe en novembre dernier: "Je veux mettre ma carrière individuelle sur le devant de la scène."

Finalement placé sous le signe du respect, comme en a témoigné la bise amicale échangée en fin de partie, le match n'a pas été aussi tendu qu'annoncé. Une tension notamment due à une animosité grandissante entre Caroline Garcia et les autres joueuses de tennis françaises depuis près de 6 mois. En effet, après avoir déclaré "préféré privilégier les simples aux doubles", la Lyonnaise s'était mise à dos la majorité de ses coéquipières, qui étaient allées jusqu'à discréditer la blessure au dos subie par Caroline Garcia il y a quelques mois, l'accusant de fournir un prétexte supplémentaire pour ne plus participer aux doubles.

Aujourd'hui, tout porte à croire que la hache de guerre est enterrée, comme pourrait le symboliser cette bise échangée à la fin du match. Caroline Garcia aura de toute manière d'autres préoccupations dans les jours à venir, comme celle de venir à bout de sa prochaine adversaire: Karolina Priskova, 3e mondiale.