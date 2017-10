Caroline Garcia qualifiée pour les Masters à Singapour

Huitème joueuse mondiale en 2017, la Française est assurée de participer aux Masters à Singapour qui débuteront le 22 octobre prochain.

© C.Dubreuil/FFT

Caroline Garcia sera présente lors des Masters féminins à Singapour à partir du 22 octobre prochain. La Lyonnaise, auteure d'une fin de saison magnifique, ponctuée par deux victoires à Wuhan et Pékin, profite du forfait de Johanna Konta à Moscou pour assurer sa 8e place mondiale sur la saison 2017. Caroline Garcia ne pourra plus être doublée et valide ainsi son billet pour le tournoi qui réunira le top 8 mondial composé de Simona Halep, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Venus Williams, Jelena Ostapenko.

La Lyonnaise, qui fêtera son 24e anniversaire le 16 octobre prochain, récolte les fruits de son choix, très critiqué à l'époque, de faire l'impasse sur l'équipe de France de Fed Cup pour se concentrer sur sa carrière en simple. Caroline Garcia sera la 8e Française à participer au Masters et la première depuis Marion Bartoli en 2011.