Caroline Garcia élue sportive lyonnaise de l’année aux Lions du sport

La tenniswoman rafle le graal des sportifs lyonnais. Dans son sillage suivent Laura Marino, spécialiste du plongeon haut-vol, et Nabil Fekir, capitaine de l’OL.

@REUTERS/Edgar Su Caroline Garcia célèbre sa victoire face à Caroline Wozniacki, le 27 octobre 2017 à Singapour.

Et c’est finalement Caroline Garcia qui s’est vue attribuer le Lion d’Or, hier soir à l’Auditorium de Lyon. Nulle surprise toutefois, la tenniswoman lyonnaise – 7e mondiale on le rappelle – a fait une saison 2017 plus qu’honorable. On y compte deux victoires en Chine (Pékin et Wuhan), une demi-finale en Masters et un quart de finale à Roland Garros. La Lyonnaise de 24 ans succède donc à Mélina Robert-Michon, lauréate de l’année dernière. Sur les autres marches du podium on retrouve Nabil Fekir (OL) nommé Lion de Bronze et Laura Marino, championne de France de plongeon par équipes, Lion d’Argent. Frédéric Michalak, rugbyman du LOU, remporte le Lion d’honneur.