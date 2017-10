Caroline Garcia connaît ses adversaires pour les Masters de Singapour

La joueuse de tennis lyonnaise se retrouvera dans le même groupe que Simona Halep, numéro 1 mondiale, mais récemment battue par la Française.

© C.Dubreuil/FFT

Caroline Garcia aura fort à faire la semaine prochaine à Singapour. Qualifiée pour les Masters de fin d'année (WTA Finals), tournoi réunissant les huit meilleures joueuses mondiales sur l'année écoulée, la Lyonnaise se frottera au gratin du tennis féminin mondial... Dont elle fait désormais partie. Et c'est déjà une grande satisfaction pour la Lyonnaise que d'être parmi le gotha de sa discipline.

Le tournoi s'organise en deux poules de quatre joueuses, qui se rencontre chacunes une fois et dont les deux premières sont qualifiées pour les demies-finales. Caroline Garcia figure dans le groupe rouge aux côtés de Simona Halep (1re joueuse mondiale), Elina Svitolina (4e) et Caroline Wozniacki (6e). Des joueuses de premier rang évidemment, mais dont certaines ont bien réussi à la Française ces dernières semaines.

Aucune défaite depuis un mois

La Lyonnaise avait ainsi triomphé de Simona Halep en finale à Pékin le 8 octobre. Elle avait éliminé Svitolina quelques jours plus tôt en quarts de finale de ce même tournoi. Garcia a en revanche perdu ses deux confrontations contre Wozniacki. Mais ces rencontres commencent à dater (2015 et 2012). Et la formidable dynamique de la Lyonnaise sur cette fin de saison pourrait bien joueur de drôles de tours à ses rivales.

Caroline Garcia a obtenu sa place en Masters au bénéfice d'une excellente tournée asiatique à l'automne, en remportant consécutivement les tournois de Wuhan et Pékin. La Lyonnaise reste ainsi sur 12 victoires consécutives à l'heure d'entamer ces Masters de Singapour. Sa qualification assurée après sa victoire à Wuhan, elle n'a plus disputé de match officiel depuis, privilégiant la préparation de ce grand vous.

Caroline Garcia ne s'est donc plus inclinée depuis un mois et cette défaite en quarts de finale à Tokyo contre Garbine Muguruza le 22 septembre. L'Espagnole figure dans le groupe blanc, qui réunit les trois dernière vainqueurs de Roland-Garros -Jelena Ostapenko (7e), Garbine Muguruza (2e) et Vénus Williams (5e)- ainsi que Karolina Pliskova (3e)

Mauresmo dernière Française titrée en Masters

Qu'elle parvienne ou non à poursuivre sur sa lancée, la présence de Caroline Garcia à Singapour est déjà une satisfaction. Et pour cause cela faisait six ans qu'aucune Française n'avait participé à ces WTA Finals. Depuis Marion Bartoli en 2011. La dernière victoire tricolore remonte encore plus loin, à 2005 avec le sacre d'Amélie Mauresmo. La présence de Caroline Garcia en Masters est donc remarquable, tout comme cette entrée dans le Top 10 mondial, où aucune Tricolore n'avait figuré depuis 2013.

Une performance qui valide le choix pris en début de saison, et largement critiqué, de se concentrer sur sa carrière personnelle, en simple. Ex-coéquipière en double de la Lyonnaise, Kristina Mladenovic sera également présente dans la cité-état asiatique. En tant que première remplaçante elle pourrait être appelée à palier un éventuel forfait de ses huit devancières. A noter que parmi les participantes seule Venus Williams a dejà remporté cette compétition, en 2008.