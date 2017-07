Badminton : La sélection de l'équipe de France dévoilée

On connaît désormais la composition de l'équipe de France de badminton. Sur les 13 Français, deux Lyonnaise dont l'olympienne Delphine Lansac, du club d'Oullins.

Delphine Lansac, deuxième à gauche

La Fédération Française de Badminton (FFBad) a annoncé le nom des sélectionnés pour participer aux mondiaux. La compétition se tiendra du 21 au 27 août, à Glasgow en Ecosse. Les 13 Français sélectionnés compte parmi eux 2 Lyonnaises. Léa Palermo, du club de Lyon, et Delphine Lansac, du club d'Oullins. La Lyonnaise avait perdu ses deux premiers matchs à Rio pour le Jeux de 2016. Une revanche qu'elle souhaite prendre dès les mondiaux.

Une revanche sur les Jeux de Rio

Interviewée par Lyon Capitale avant les Jeux de Rio, Delphine Lansac raconte comment elle a découvert sa passion pour le badminton : "Je jouais déjà en plein air, mais le déclic intervient lorsque j’ai intégré, à 6 ans, le club d’Oullins, qui avait une très bonne réputation. En fait, ma mère avait inscrit au club mon grand frère. Je suivais ses entraînements et ça m’a donné envie. […] Quand j’étais petite, j’avais besoin de bouger, j’étais hyperactive. J’ai trouvé le sport qu’il me fallait". Déterminée et ambitieuse, Delphine Lansac s'était rendu à Rio pour réaliser son rêve d'enfant. Son entraîneur Sylvain Janier-Dubry rapporte : "Elle avait à peine commencé le badminton qu’un jour elle m’a dit qu’elle voulait faire les Jeux olympiques. J’avoue que j’ai été surpris !" La preuve que la jeune Lyonnaise qui fêtera ses 22 ans le 18 juillet est pleine de ressource. En attendant les résultats des mondiaux, voici la composition de l'équipe.

Simple Hommes

.Brice Leverdez (Créteil)

.Lucas Corvee (Issy-les-Moulineaux)

Simple Dames

.Delphine Lansac (Oullins)

Double Hommes

.Bastian Kersaudy (Chambly Oise) / Julien Maio (Maromme-Deville-Mont St Aignan)

Double Dames

.Emilie Lefel (Arras) / Anne Tran (Aix)

.Audrey Fontaine (Issy-les-Moulineaux) / Lorraine Baumann (Chambly Oise)

.Léa Palermo (Lyon) / Delphine Delrue (Ezanville)

Double Mixtes

.Audrey Fontaine / Ronan Labar (Aix)

.Léa Palermo / Bastian Kersaudy

.Anne Tran / Jordan Corvee