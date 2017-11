Auvergne Rhône Alpes : des premiers skieurs à Val Thorens

La station de ski la plus haute d'Europe, Val Thorens, vient d'ouvrir ce week-end pour les premiers skieurs de la saison.

©C. Cattin OT Val Thorens

La neige sera-t-elle au rendez-vous cette saison ? À Val Thorens, la station la plus haute d'Europe, des premiers skieurs se sont en tout cas élancés sur 60 cm de neige à 2 300 mètres d'altitudes ce week-end. Fraîchement damnées, les pistes sont recouvertes de 70 cm de neige dans les hauteurs, à 3 200 mètres d'altitude. Le premier week-end de la saison 2017/2018 pour la station, ouverte jusqu'au 8 mai. Selon Yann Giezendanner, le "boss" de la météo dans les massifs alpins, l'arrivée de la neige en novembre devrait être suivie par un redoux en décembre. Malgré ces prévisions, le spécialiste reste optimiste. "Cela peut changer" rappelle-t-il. Dans tous les cas de figure, les 118 stations de ski alpin du Massif Central, du Jura et des Alpes du Nord sont en pleine préparation pour accueillir les adeptes du ski et du snowboard dans les prochaines semaines.

Pour aller plus loin, retrouvez le dossier "La course à la neige des stations de ski" dans le n° 771 de Lyon Capitale, actuellement en kiosque.