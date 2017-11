Albertville accueillera la coupe Davis en février 2018

Du 2 au 4 février, la hall olympique d'Albertville deviendra le temple du tennis en accueillant la Coupe Davis. Des jeunes enfants licenciés seront invités au frais de la région pour assister à cette compétition internationale.

© Romane Guigue Laurent Wauquiez annonce que la coupe Davis 2018 sera tenue à Albertville

C'est officiel, c'est Albertville qui organisera la (le 1er tour) coupe Davis. Pendant trois jours, du 2 au 4 février, la ville qui recevait les jeux olympiques de 1992 deviendra la capitale internationale du tennis. Sans véritable surprise, puisque Albertville est la seule ville qui a su proposer un dossier complet à la Fédération Française de Tennis. Après trois demandes restées en vain, 2018 sera la bonne année pour la Savoie. "Nous sommes une région de sport, et l'objectif est de la faire rayonner avec de grands événements" , souligne Laurent Wauquiez. Un engagement fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se félicite d'avoir été le premier partenaire du tennis qui participera à hauteur de 100 000 euros pour cette compétition. La communauté de communes apportera 150 000 euros et le département de Savoie, 20 000 euros. "Je ne privilégie pas le tennis, se défend Laurent Wauquiez, les sports ne sont pas concurrents, au contraire. Par ailleurs, je précise que nous allons développer le handisport." Un point d'honneur pour le président du conseil régional qui a su « monter un bouclage financier en une semaine". "Dans le sprint final, il fallait que tout le monde soit au rendez-vous. Quand il y a une volonté, une pugnacité des décideurs, tout est possible" , assure Vincent Rolland, élu LR de la 2e circonscription de Savoie.

Lier le sport amateur et professionnel

Avec 65 000 licenciés de moins de 18 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes veut mettre en lumière ce vivier de jeunes espoirs. "Il est important de donner du sens à ces événements, d'impliquer les jeunes" assure Laurent Wauquiez. Chaque fédération de tennis de la région pourra choisir un groupe de jeunes qui sera, au frais de la région, envoyé à Albertville pour la compétition. "Je crois beaucoup aux liens intimes entre sport amateur et sport professionnel, confie le président du conseil régional, c'est une école de la vie extraordinaire pour la formation, pour l'épanouissement".

Un bel exemple de recyclage

C'est dans la halle olympique que se déroulera la compétition. Le sol sera revêtu d'une surface en résine, pour faciliter la "rapidité". Stephan Post, président de la ligue Dauphiné-Savoie et porte-parole de la FFT insiste : "C'est une volonté du président de la fédération que cette compétition soit accessible au grand public. Les premiers billets seront en vente dès 20€." Avec une capacité de 5 800 à 6 000 personnes, le public devrait être nombreux. Quant aux sportifs, ils pourront bénéficier des annexes de la fédération de ski qui mettra à disposition des tennismen tricolores tous les équipements dont elle dispose. L'ancien complexe olympique d'Albertville avait été rénové notamment pour accueillir les quarts de finale de la coupe du monde de handball en 2017.