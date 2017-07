Métropole de Lyon : la dette toxique coûté 135 millions en 2016

Dans la présentation du compte administratif 2016, Richard Brumm a présenté un premier rapport sur l'opération de désensibilisation de la dette toxique dont la Métropole a hérité.

© Tim Douet Richard Brumm, adjoint au maire de Lyon.

En 2016 l'opération de désensibilisation de la dette toxique a coûté plus que n'importe quel investissement. La présentation du compte administratif de 2016 ce jeudi 20 juillet en conseil métropolitain a été l'occasion d'aborder la question de la désensibilisation de la dette toxique dont a hérité la Métropole. Quelque 135 millions d’euros ont été consacrés à ce pôle de dépense. Ce qui n’a pas manqué de suscité l’ire lyrique du communiste Pierre-Alain Millet. "135 millions, c’est plus que tout autre dépense, pus que les dépenses pour la solidarité, pour l’habitat ou pour la mobilité", s’est-il ému. "Bien sûr qu’il n’y pas de quoi se réjouir d’avoir dépensé 135 milions, a reconnu Richard Brumm, mais à un moment quelqu’un a signé ces contrats et il fallait les honorer".

Evoquant une stratégie du moins pire le vice-président aux Finances explique : "Il fallait les négocier, nous l’avons fait le mieux possible. Certains emprunts seraient aujourd’hui à 21%, sur 2016 nous avons déjà économisé 26 millions d’euros". Richard Brumm s’est félicité de la capacité d’auto-financement de la Métropole. "Nous avons amélioré la capacité de désendettement qui est désormais de 4 ans et trois mois", s’est réjouie la nouvelle députée En Marche Anne Brugnera, pour le groupe socialiste. David Kimelfeld a appelé "à minimiser le recours à l’emprunt pour ne pas endetter de manière importante les nouvelle génération augmentation des taux".