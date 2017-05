Gérard Collomb présidera le conseil de la Métropole ce lundi

Avant d'assister au match OL/Nice ce samedi soir, Gérard Collomb a déclaré qu'il présiderait le conseil de la Métropole ce lundi et qu'il continuerait a être "membre du conseil municipal et du conseil métropolitain de Lyon".

Photo Alexis Boyer Conseil de Métropole

Gérard Collomb a indiqué ce samedi soir que même s'il sera évidemment très présent dans son ministère parisien, il présidera le conseil de la Métropole ce lundi et "restera membre du conseil municipal et métropolitain" à Lyon. Alors que sa famille habite toujours à Lyon, Gérard Collomb a précisé, sur un plan plus personnel, qu'il reviendrai donc y passer ses week-end. Après l'annonce de la composition du gouvernement Philippe ce mercredi soir et sa nomination comme ministre de l'Intérieur, la question de savoir qui le remplacera dans ses fonctions à la ville et la Métropole n'a pas tardé à se poser. La possibilité pour son "dauphin", David Kimelfeld, d'être élu à la présidence de la Métropole n'étant pas assuré, le maire LR du 6ème arrondissement, Pascal Blache, se pose volontiers comme un successeur à la Métropole et déclarait être "personnellement prêt à œuvrer" dans le sens du dépassement des "clivages politiques classiques".