"Droit de réponse de la société Vortex"

Réponse de la société suite à l'article "Contrat de Vortex prolongé : Nathalie Perrin-Gilbert écrit au préfet".

©DR Vortex

« Votre article intitulé « Contrat de Vortex prolongé : Nathalie Perrin-Gilbert écrit au préfet » comporte de graves accusations à l’encontre de notre entreprise. Vous dites qu’elle serait en « redressement judiciaire », ce qui serait même confirmé par le vice-président de la métropole de Lyon. Ceci est parfaitement inexact. La situation de l’entreprise est in bonis, et parfaitement saine. Il suffit d’ailleurs d’interroger le Registre du Commerce pour constater qu’il n’y a eu aucun jugement d’ouverture, ni même déclaration de cessation des paiements. Je démens également qu’il y ait la moindre poursuite pénale engagée par le parquet à l’encontre de l’entreprise. Quant aux accusations de dumping social, elles sont sans fondement et, d’ailleurs, étayées par aucun élément. »