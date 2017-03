Verchère dénonce l’hypocrisie des socialistes sur la clause Molière

Alors que les élus socialistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont déposé un recours au tribunal administratif de Lyon contre la "clause Molière", Patrice Verchère, président du groupe Les Républicains dans le Rhône dénonce leur "hypocrisie".

Alors qu’hier, Laurent Wauquiez jugeait le recours de l'opposition contre le travail détaché "consternant", c’est, aujourd’hui, au tour du président du groupe Les Républicains dans le Rhône, Patrice Verchère, de revenir sur la "clause Molière". Dans un communiqué, le député rhodanien dénonce l’"hypocrisie" des élus socialistes qui "s’abritent derrière l’excuse du droit pour ne surtout pas agir".

"Les élus ne sont pas des magistrats, il ne leur incombe pas de dire le droit : il leur incombe d’agir, en conformité avec leurs valeurs, et d’imaginer des solutions aux problèmes rencontrés par la France et par nos concitoyens", explique Patrice Verchère. "Les élus socialistes ne sont plus [en] mesure d’abonder leur système clientéliste ? Qu’ils continuent à s’offusquer", ajoute-t-il.

Si la "clause Molière" suscite autant d’intérêt depuis plusieurs semaines, nul doute que les débats ne devraient pas s’arrêter de sitôt avec ces nouvelles déclarations.

