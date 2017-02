Soupçons d'espionnage informatique au conseil régional

Le syndicat Sud a découvert que l'ex-responsable informatique aurait eu accès aux boîtes mail des élus et des agents du conseil régional durant la campagne électorale de 2015.

© Tim Douet Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le 4 janvier 2016.

Le syndicat SUD du conseil régional a découvert un mail émanant de l'ancien responsable informatique laissant supposer que ce dernier a eu accès aux boîtes mail des agents et élus de la région. Cela sur une période de deux mois en 2015, durant la campagne pour les élections régionales, comme l'a souligné Laurent Wauquiez. L'ex-responsable informatique a quitté ses fonctions fin janvier et officie désormais pour le compte de la région Occitanie.

"Nous avons été très désagréablement surpris de découvrir [...] que l’ancien directeur des services informatiques pouvait lire discrètement tous les mails du syndicat SUD", écrit le syndicat sur son blog, précisant posséder "les preuves matérielles" de ces allégations. "Nous pensons que si notre messagerie syndicale pouvait être discrètement espionnée, il était aussi très facile de pouvoir regarder les messageries de nos collègues des autres organisations syndicales, des agents, chefs de service, des directeurs, voir[e] peut-être même pour des élus", poursuit SUD.

L'ex-majorité socialiste en cause ?

"Oui, il y eu une affaire massive d'espionnage des boîtes mails à la région Rhône-Alpes, pilotée par le directeur de la direction des systèmes informatiques (DSI), vraisemblablement sur instruction", a réagi Laurent Wauquiez. "La personne mise en cause, le responsable informatique de l'époque a évoqué qu'il avait agi sur commande", a affirmé un proche de Wauquiez à Lyon Capitale, et il ne s'agit probablement pas d'un fonctionnaire". L'ancienne majorité au conseil régional, est implicitement pointée du doigt par ses successeurs.

"Ces éléments, que nous découvrons et s'ils étaient avérés sont graves", a réagi le président du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés, Jean-François Debat, par voie de communiqué. Évoquant le rapport d'audit demandé par la région, il a réclamé "la plus grande transparence sur cette affaire et demandons au Président de la Région de faire toute la lumière sur cette affaire et d'engager les poursuites éventuellement nécessaires à l'issue de l'enquête interne".

Selon des témoignages recueillis par Acteurs de l'économie, les boîtes mails du conseil régional présenteraient pourtant un intérêt limité. Les personnels échangeant les informations sensibles par d'autres canaux.

Un hebdomadaire satirique espionné

Mais alors que cherchait le commanditaire de cette intrusion ? Il semble que l'hebdomadaire satirique Les Potins d'Angèle, dans lequel Gérard Angel relaie chaque semaine les bruits des couloirs du pouvoir local, ait particulièrement été visé. L'ex-responsable informatique a en effet demandé que lui soient fournis les identifiants des boîtes mail contenant le mot clé "dangele". Probablement pour permettre à son commanditaire de découvrir les sources et les informations du journal.

Gérard Angel a expliqué à Lyon Capitale avoir déposé plainte et s'être rapproché de Me André Soulier qui doit "rencontrer le procureur la semaine prochaine". "C'est grave, en tant que journalistes nous avons droit à la protection de nos sources", a-t-il glissé. "Laurent Wauquiez considère cette affaire comme extrêmement grave, a abondé le cabinet du président du conseil régional, il appartiendra le cas échéant à la justice de déterminer les suites à donner".