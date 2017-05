Politique de la ville : le PS dénonce le "clientélisme" de Wauquiez

Dans un communiqué, Jean-François Debat, leader de l'opposition PS au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, a critiqué le nouveau dispositif régional baptisé PUR (Projets Urbains Région) qui grâce aux fonds "alloués aux quartiers en difficulté" - 42 millions d'euros – mettrait en place un système de subvention "opaque et clairement clientéliste".

© Robin Favier Jean-Francois Debat (PS).

Dans un communiqué, Jean-François Debat a critiqué la politique de la ville menée par Laurent Wauquiez. "Depuis le début du mandat, les sommes allouées par la Région à la politique de la ville se réduisent comme peau de chagrin", a tancé le chef de l'opposition PS au conseil régional. Selon le maire de Bourg-en-Bresse, lors la commission permanente du 18 mai, Laurent Wauquiez aurait "récupéré les fonds alloués aux quartiers en difficulté au profit d'un nouveau dispositif opaque et clairement clientéliste, baptisé PUR (Projets Urbains Région)." Selon les conseillers régionaux socialistes et démocrates, "la majorité régionale s'apprête à enclencher une modification notable dans la répartition des fonds alloués au renouvellement urbain contractualisés dans le cadre de l'ANRU. La baisse des moyens mis au service de cette politique est manifeste : il ne reste que 99 millions d'euros, soit 47 millions de moins que sous la présidence de Jean-Jack Queyranne sur la seule région Rhône-Alpes".

Clientélisme ?

Pire selon eux, Laurent Wauquiez aurait délibérément "choisi de ne plus s'occuper du tout des problèmes des quartiers populaires. Chômage, renouvellement urbain, lutte contre la délinquance, logement, autant d'enjeux et de difficultés balayés à de simples fins politiques. Il s'approprie en effet les fonds de la Région et de l'Union européenne pour mettre en place un guichet de subventions à son service à destination des communes, à propos desquelles il n'a donné ni liste ni détails."

"M. Wauquiez utilise les fonds de la politique de la ville pour récupérer 42 millions d'euros à son propre profit politique afin de financer les besoins de communes qu'il choisira de façon arbitraire. Il appelle ça les PUR (Projets Urbains Région). Ce label échafaudé sans concertation avec l'État et les collectivités locales, permet à Laurent Wauquiez d'utiliser son pouvoir de Président de Région pour travestir la politique de la ville et fragiliser les quartiers qui en ont le plus besoin", a dénoncé Jean-François Debat avant de conclure "en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, et en matière de politique de la ville, il y a désormais les quartiers « PUR » d'un côté qui bénéficient de tout et les quartiers « impurs » de l'autre, laissés pour compte".