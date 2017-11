"Le Canard enchaîné" brocarde les subventions de Wauquiez à l'UNI

Le journal satirique évoque cette semaine les subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au syndicat étudiant de droite, comme une façon pour Laurent Wauquiez de s'assurer du soutien de ces militants.

©Tim Douet Laurent Wauquiez

Le vote de cette subvention avait largement fait jaser l'an dernier. En 2016, Laurent Wauquiez, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avait fait voter une subvention de 50000 euros au syndicat étudiant UNI (Union nationale interuniversitaire), classé à droite. La raison officielle? Financer des projets de mise en relation entre étudiants et marché de l'emploi. L'opposition de gauche avait crié au scandale et au "clientélisme".

Le Canard enchaîné, dans son édition du 8 novembre, constate que "un an et demi plus tard, l'UNI semble éprouver quelques difficultés à justifier l'utilisation des fonds". L'hebdomadaire rapporte les propos du président de l'UNI, Olivier Vial, qui avance la tenue d'une soixantaine de réunions et l'animation d'un site web. Mais constate qu'on ne trouve de traces que pour une demi-douzaine de réunions, alors que l'ensemble des opérations était censée avoir coûté 100000 euros...

Une autre association arrosée

Le Canard ajoute ensuite que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a également subventionné, à hauteur de 60000 euros, l'Agence pour la valorisation de l'engagement (AVE), qui encourage le volontariat étudiant et le service civique. Pour financer un "guide de l'engagement des 15-25 en Auvergne-Rhône-Alpes" et "organiser des rencontres entre jeunes et acteurs de l'engagement". Mais le journal de noter que "l'AVE s'est contentée de distribuer des brochures dans une vingtaine de villes" l'été dernier. "Faux nez de l'UNI", l'association salarie des permanents du syndicat étudiant, dont Olivier Vial jusqu'en 2015, qui pourtant ne pointait qu'au siège de l'UNI.

Pour Le Canard enchaîné, ce soutien financier n'aurait qu'un but pour Laurent Wauquiez: "s'offrir des militants" en vue de l'élection à la présidence du parti Les Républicains.