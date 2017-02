En quoi consiste le plan contre la pollution de Laurent Wauquiez ?

Ce vendredi, Laurent Wauquiez a présenté un "plan de lutte contre la pollution dans la Vallée de l'Arve". Un budget de 45 millions d'euros sera dégagé par la région.

Vallée de l'Arve

L'air de la Vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, est particulièrement pollué : les taux de microparticules en cas d'épisodes de pollution dépassent parfois ceux de certaines mégalopoles. Si Sophie Dion, députée LR de Haute-Savoie a obtenu auprès du ministère de l’Environnement la création d’un nouveau Plan de protection de l’atmosphère (PPA II) et la mise en place d’une convention spécifique "Territoire Respirable" pour les communes de la vallée de l’Arve, ce plan "n'est pas à la hauteur des enjeux" selon Laurent Wauquiez, qui souhaite faire de cette vallée "un exemple" avec comme objectif de "faire de [leur] plan un modèle sur la question de la pollution de l'air" et de "montrer qu'il est possible de réellement inverser la tendance en matière environnementale".

Industrie et véhicules les plus polluants

Le premier volet de ce plan concerne l'industrie présente dans la vallée avec d'une part, une contribution régionale de 3.5 millions d'euros au "Fonds Air Industrie" financé également par l'Etat et le département de Haute-Savoie. Si actuellement, les usines respectent les normes industrielles, ce fonds aiderait les entreprises, notamment du décolletage et de la mécatronique, à réduire leurs émissions "au delà des obligations réglementaires". Une enveloppe de 1,6 millions d'euros serait également réservée pour aider à acquérir des véhicules roulant au gaz naturel, à l'hydrogène ou à l’électricité. Cette enveloppe pourrait permettre l'acquisition de 800 véhicules propres. Parallèlement, la région envisage de consacrer 600 000 euros pour installer les deux premières bornes à hydrogène de la Vallée, pour que dans un second temps, la stratégie soit "de favoriser les usages" et d'encourager une filière "très dynamique et prometteuse".

Chauffages "performants" et "relance du fret ferroviaire"

Pour les particuliers, l'aide régionale pour renouveler les appareils de chauffage au bois performant de 167 euros par équipement aurait aidé au remplacement de 2000 systèmes de chauffage de particuliers. Cette dernière sera doublée et passera à 334 euros par équipement, afin que 3000 remplacements supplémentaires soient effectués en 2017-2018. Déjà annoncé en décembre dernier, une grande partie du plan contre la pollution concerne le fret ferroviaire, afin de limiter la traversée des Alpes par des camions de marchandises. Ainsi, l'enveloppe de 10 millions d'euros pour créer un nouveau quai de chargement pour renforcer l'Autoroute ferroviaire alpine est toujours d'actualité, ainsi que la tenue d'une conférence de "dépollution des vallées" le 6 avril à Chambéry pour parvenir à l'objectif d'augmenter le fret ferroviaire de 50% en trois ans. Une accélération "des opérations ferroviaires en cours" est prévue pour un budget régional de 18.8 millions d'euros.

Hydroéléctricité, méthanisation et achat de broyeurs à coteaux

Le dernier volet du plan concerne le soutien au développement des énergies propres à travers le financement, à hauteur d'un million d'euros, de nouveaux dispositifs de production d'hydroélectricité. Un appel à projet régional devrait être lancé "avec pour objectif de produire autant que ce que consomme une ville comme Sallanches chaque année". Un autre appel à projet à hauteur de 500 000 euros concernera la méthanisation à Arenthon "afin de pouvoir injecter du biogaz dans le réseau de gaz naturel". Trois broyeurs à coteaux devraient également être financés par la Région pour éliminer l'écobuage dans la vallée : une pratique qui consiste à débroussailler par le feu.