CA 2016 : Wauquiez "n'a pas de quoi pavoiser" pour l'opposition

Alors que Laurent Wauquiez va présenter le compte administratif 2016 lors de l'assemblée plénière ce jeudi au conseil régional, l'opposition PS a d’ores et déjà critiqué un CA "bien moins vertueux qu’annoncé" sur les économies et "pas si flatteur" sur les investissements.

La bataille des chiffres commence entre Laurent Wauquiez et Jean-François Debat. La région présentera son compte administratif (CA) 2016 ce jeudi avant l'assemblée plénière. Mais c'est l'opposition socialiste qui a dégainé en première en critiquant la première année d'exercice du président du conseil régional. "Comme à son habitude, M. Wauquiez s'apprête à fanfaronner sur les économies réalisées tout en pérorant sur un niveau d'investissement jamais atteint. Or, dans les deux cas, un examen attentif du compte administratif de l'exercice 2016 démontre que les économies sont en vérité bien moins vertueuse qu'annoncées et que le niveau d'investissement n'est pas aussi flatteur pour Laurent Wauquiez", a déclaré Jean-François Debat, le président du groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparentés.

© DR Bilan comparatif du budget d’investissement entre les CA 2015 et 2016 selon PS

Un investissement en hausse hausse de 152 millions d'euros

Selon le CA, le budget d’investissement 2016 a été de 868 millions d'euros, soit une hausse de 152 millions par rapport à l'année précédente. "Ce niveau d'investissement a des explications qui ne dépendent en rien de la politique de Laurent Wauquiez, mais plutôt d'ajustements techniques qui lui permettent de sauver son budget", relativise le maire de Bourg-en-Bresse. Parmi ces ajustements "plus de 40 millions d’euros" en provenance des fonds européens et "134 millions d'euros de décalage de paiement des 24 rames TER".

"1500 et 2500 emplois détruits"

L'opposition socialiste critique aussi la politique de réduction du budget de fonctionnement de la région. "Laurent Wauquiez ne cesse de faire croire que les économies touchent en priorité les coûts de fonctionnement administratif des services de la région alors qu'en réalité, ce sont les politiques régionales qui sont mises à contribution", s'insurge Jean-François Debat.

© DR Bilan comparatif du budget de fonctionnement entre les CA 2015 et 2016 selon le PS

En tout, "13 millions d'euros de baisse des coûts de fonctionnement" du conseil régional seraient dus "à la fusion des deux régions Auvergne et Rhône-Alpes". "En revanche, il y a des économies sur le budget de fonctionnement à propos desquelles le Président de la Région ne s'épanche pas", critique le chef de l’opposition PS. Parmi elles : "moins 44 millions d'euros à destination de la formation professionnelle et des chômeurs", "moins 4 millions d'euros pour la culture", "moins 11 millions pour l'aménagement du territoire" et "moins 30 millions en transport au titre des relations avec la SNCF". "On estime entre 1500 et 2500 emplois détruits depuis l'arrivée de M. Wauquiez aux responsabilités de la région", poursuit Jean-François Debat. "Laurent Wauquiez ne fait ni mieux, ni moins bien que les précédents exécutifs en matière de dépenses d'investissements.En revanche, sa politique budgétaire est synonyme de destruction d'emplois (entre 1500 et 2500 emplois détruits), de chômeurs laissés pour compte (-44 millions) ou encore d'une action économique au point mort (-17 millions d'euros ). Au final, Laurent Wauquiez n'a de quoi ni pavoiser, ni fanfaronner", a-t-il conclu.

Contactée, la région n'a pas souhaité répondre pour le moment puisque Laurent Wauquiez organisera une conférence de presse ce jeudi avant l'assemblée plénière du conseil régional.