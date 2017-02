Wauquiez2017.fr : "ce n'est pas nous", répond son entourage

Le nom de domaine wauquiez2017.fr a été déposé ce mardi 31 décembre dans la nuit en plein scandale sur la rémunération de la femme de François Fillon. Un dépôt qui ne viendrait pas des équipes de Laurent Wauquiez expliquent-ils.

L'affaire de la rémunération de sa femme Pénélope a fortement écorné l'image de François Fillon. Au point que les membres de sa famille commencent déjà à penser la suite. Parmi eux, celui qui se proclame comme l'héritier du sarkozysme, Laurent Wauquiez. Ce mardi 31 décembre, le nom de domaine wauquiez2017.fr a même été déposé auprès de l'hébergeur Gandi.

"On ne va pas s'épuiser à trouver qui c’est"

Du côté de l’entourage de Laurent Wauquiez, on promet que ce nom de domaine n'a pas été déposé par leurs soins. "On ne va pas s'épuiser à trouver qui c'est, mais ce n'est pas nous qui l'avons déposé", ont-ils déclaré. Dans le même temps, les noms de domaines baroin2017.fr et bertrand2017.fr ont eux aussi été déposés.

Cependant, ces dépôts de noms de domaine sont aussi le symptôme du malaise qui règne dans les rangs du parti Les Républicains où les langues se délient et la candidature de François Fillon n'est plus si évidente que ça. Le député du Rhône, George Fenech, aurait même envisagé un retrait de l'ancien maire de Sablé-sur-Sarthe. "La situation n'est plus tenable (…) Je pense que le résultat des primaires est aujourd'hui caduc face à cet événement imprévisible et tout à fait nouveau".

Fillon derrière Macron et Le Pen

Et la dynamique ne semble pas s'arranger puisqu'un sondage réalisé entre le 30 et le 31 janvier dernier par Elabe pour Les Échos et Radio Classique laisse entrevoir une possible élimination le du candidat issu de la primaire de la droite et du centre, dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Réalisé sur un échantillon de 1 053 personnes, le sondage place Marine Le Pen en tête (26 % avec Bayrou, 27 % sans) devant Emmanuel Macron (22 % avec Bayrou, 23 % sans) puis François Fillon (19 % s’il l’est, 20 % sinon). Benoit Hamon serait lui crédité de 16% des intentions de vote avec Bayrou et 17% sans Bayrou.