Wauquiez soutient toujours Fillon malgré ses promesses non tenues

Ce dimanche, Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, a réitéré son soutien au projet de François Fillon dans les colonnes du JDD.

© Tim Douet Laurent Wauquiez au meeting de F.Fillon nov. 2016

Empêtré dans une campagne houleuse où les affaires le rattrapent aussi vite que Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, François Fillon a décidément du mal à tenir parole. C’est ce que constate Laurent Wauquiez dans une interview donnée au JDD ce dimanche 2 avril.

L’élu sarkozyste constate avec amertume que le poste que François Fillon lui avait promis ne lui a finalement pas été réattribué : "Il est vrai que François Fillon avait indiqué il y a quelques semaines qu’il souhaitait que j’apporte un nouvel élan à la tête de notre parti dans cette campagne. Cette parole n’a pas été tenue."

Président, par intérim, du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez avait été rétrogradé fin novembre au rang de premier vice-président, hiérarchiquement derrière le secrétaire général Bernard Accoyer, soutien du candidat de droite à la présidentielle.

Cependant, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes tient parole et s’accroche au champion de la droite. Après avoir dénoncé le comportement des plus de 300 élus et cadres de la droite et du centre qui souhaitaient le forfait de François Fillon, au début du mois de mars, il a réitéré son soutien à l’ex-Premier ministre. En témoignent ses dernières déclarations : "Quoi que vous ayez pensé des affaires, il faut voter Fillon", afin "de tourner la page des cinq ans de hollandisme".

Loyal ou opportuniste, Laurent Wauquiez reste donc aux côtés de François Fillon.