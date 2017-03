Wauquiez soutient Fillon face aux déserteurs

Très silencieux depuis le début de l’affaire Fillon sur le présumé emploi fictif de son épouse, Laurent Wauquiez a réitéré son soutien candidat LR à la présidentielle en se disant "écœuré" par ceux qui lui tournent le dos.

© Tim Douet Laurent Wauquiez au meeting de F.Fillon nov. 2016

Dimanche 5 mars, Laurent Wauquiez se trouve bien loin des tribulations et de la foule venus s’amasser sur la place du Trocadéro à Paris pour soutenir François Fillon où ce dernier organise un meeting afin de se relancer dans la course à la présidentielle. La raison ? L’élu LR est dans son fief de Haute-Loire pour participer à un trail urbain de 10 kilomètres dans les rues de Monistrol-sur-Loire.

Depuis le début de l’affaire Fillon, Laurent Wauquiez reste muet en n’apportant aucun mot sur la tourmente dans laquelle se trouve le candidat Les Républicains à la présidentielle. En revanche, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes dénonce le comportement des plus de 300 élus et cadres de la droite et du centre qui souhaite la forfaiture de François Fillon. Rapporté par le JDD ce dimanche 5 mars, l’élu de Haute-Loire a dévoilé à son entourage proche : "je suis écœuré par ceux qui collaient Fillon pour obtenir un poste gouvernemental et qui le poignardent dans le dos dès qu'il a mis un genou à terre. Quel manque de dignité…"

Si l’élu de Haute-Loire n’a pas pu entendre de vive voix le discours de François Fillon, ce dernier a aussi fait aussi allusion aux multiples défections de ces derniers jours. L’ancien premier ministre a accusé ceux qui se séparent de sa candidature d’être "sans honte et sans orgueil".