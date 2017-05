Wauquiez reste président de région : les réactions de l’opposition

Laurent Wauquiez a décidé de rester président du conseil régional puisqu’il ne briguera pas un nouveau mandat de député en Haute-Loire. Un choix "habile" pour Corinne Morel-Darleux (RCES). "La moindre des choses" pour Jean-François Debat (PS). Et une "décision qui honore la parole donnée", selon Christophe Boudot (FN).

Laurent Wauquiez lycée Jacques Brel

Après avoir soufflé le chaud et le froid sur son avenir à la tête de la région, Laurent Wauquiez a visiblement tranché ce vendredi. Le président du conseil régional a choisi de conserver son mandat local et de ne pas se présenter en son nom aux législatives : il sera le suppléant de son ancienne suppléante, Isabelle Valentin. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir l’opposition locale.

“Wauquiez a trouvé une manière assez habile de rester président de région en gardant la possibilité de redevenir député”

Laurent Wauquiez a déclaré : “Lors de la campagne des élections régionales, j’ai indiqué que si j’étais élu, je resterais président de la région. Le respect de la parole donnée est sacré. Il est le ciment de la parole politique.” “Encore heureux ! a réagi Jean-François Debat, le chef de file de l’opposition PS. C’est la moindre des choses puisqu’il l’avait promis solennellement aux électeurs ! Le problème, c’est qu’il ait hésité jusqu’au bout à lâcher la région.” Selon le maire de Bourg-en-Bresse, Laurent Wauquiez “ne raisonne que vis-à-vis de son intérêt personnel de carrière : il a donc considéré que son intérêt était de rester. Ce n’est pas une preuve d’amour pour Auvergne-Rhône-Alpes ni l’attachement aux engagements pris”. Pour Jean-François Debat, la décision de l’ancien maire du Puy-en-Velay “ne change rien à notre position : dénoncer les dérives et être constructifs pour faire avancer notre région”.

Même discours du côté du groupe RCES, par la voix de la conseillère régionale Corinne Morel-Darleux : “Laurent Wauquiez a trouvé une manière assez habile de rester président de région tout en se gardant la possibilité de redevenir député. Puisqu’en tant que suppléant d’Isabelle Valentin, qui est aussi conseillère régionale, il pourra, s’il le souhaite, la nommer dans l’exécutif régional, ce qui fera tomber sa députation, comme le dispose la loi sur le cumul des mandats. Et à ce moment-là, c’est lui qui redeviendrait le titulaire.”

Une alliance FN/Wauquiez serait “prématurée” selon Christophe Boudot

Au Front national, Christophe Boudot a “pris acte de cette décision qui honore la parole donnée”. Le chef de file local du FN se pose cependant “beaucoup de questions sur la majorité de Wauquiez après les législatives” : “Le parti Les Républicains sera scindé en deux groupes : les Macron-compatibles et les patriotes”.

Ce mercredi, Marion Maréchal-Le Pen a tendu la main à Laurent Wauquiez en déclarant : “Un profil comme Laurent Wauquiez change la donne. Mais il faut voir ce qu’il fera de ce pouvoir ! Si c’est pour avoir un nouveau Sarkozy, ce n’est pas utile. (…) Ce qui est sûr, c’est que, dans le paysage politique actuel à droite, il fait partie de ceux dont les déclarations laissent penser qu’on aurait des choses à se dire et à faire ensemble.” Une union entre le FN et la majorité de Laurent Wauquiez serait cependant “prématurée”, selon Christophe Boudot qui admet tout de même qu’“un moment donné, il faudra entamer des discussions, car il est vrai que Laurent Wauquiez est beaucoup plus proche de nous que de François Baroin ou Édouard Philippe. D’ailleurs, il vient sur des positions que l’on soutient depuis longtemps, comme la ruralité qui était défendue à la région depuis vingt ans par Bruno Gollnisch”.