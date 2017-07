Ville de Lyon : les délégations des adjoints au maire dévoilées

La ville de Lyon a publié ce mardi soir, les délégations des adjoints nommés hier lors du conseil municipal par Georges Képénékian. Guy Corazzol et Loïc Graber ont respectivement été nommés adjoints en charge de l'Éducation et de la Culture.

© Tim Douet Georges Képénékian, le maire de Lyon

On connaît les délégations des adjoints au maire de Lyon. Sans surprise, Richard Brumm, le premier adjoint, reste délégué aux Finances. Les postes d'adjoints en charge de l'Éducation et de la Culture, laissés vacants après l'élection de Anne Brugnera à la fonction de députée et de George Képénékian à celle dede maire de Lyon, ont respectivement été attribués à Guy Corazzol et Loïc Graber. À Lyon, l'éducation est donc une affaire de famille puisque Guy Corazzol et le conjoint d'Anne Brugnera.

Les délégations des adjoints au maire de Lyon :

1er adjoint : Richard Brumm, adjoint au Maire délégué aux finances

2e : Karine Dognin-Sauze, adjointe au Maire déléguée aux relations internationales et affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale

3e : Jean-Yves Sécheresse, adjoint au Maire délégué à la sécurité, à la tranquillité publique et aux occupations du domaine public

4e : Zohra Aït Maten, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales et aux solidarités

5e : Guy Corazzol, adjoint au Maire délégué à l’éducation, à la vie étudiante et à la promotion universitaire

6e : Nicole Gay, adjointe au Maire déléguée à la préservation et au développement du patrimoine immobilier

7e : Loïc Graber, adjoint à la culture

8e : Fouziya Bouzerda, adjointe au Maire déléguée au commerce, à l’artisanat et au développement économique

9e : Alain Giordano, adjoint au Maire délégué aux espaces verts, au cadre de vie, aux nouveaux modes de vie urbaine et à l’écologie urbaine

10e : Anne-Sophie Condemine , adjointe au Maire déléguée à l’emploi, à l’insertion et à l’égalité des chances

11e : Gérard Claisse, adjoint au Maire délégué aux ressources humaines et au dialogue social

12e : Blandine Reynaud, adjointe au Maire déléguée à la petite enfance, aux centres sociaux et aux maisons de l’enfance

13e : Jean-Dominique Durand, adjoint au Maire délégué au patrimoine, à la mémoire, aux anciens combattants et aux cultes

14e : Françoise Rivoire, adjointe au Maire déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées

15e : Michel Le Faou, adjoint au Maire délégué à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’habitat et au logement

16e : Thérèse Rabatel, adjointe au Maire déléguée à l’égalité Femmes-Hommes et aux personnes en situation de handicap

17e : Yann Cucherat, adjoint au Maire délégué aux sports, aux grands événements et au tourisme

18e : Dounia Besson, adjointe au Maire déléguée à l’économie sociale et solidaire

19e : Franck Levy, adjoint au Maire délégué à la vie associative, à la jeunesse, à l’éducation populaire et aux MJC

20e : Sandrine Frih, adjointe au Maire déléguée à l’administration générale, aux mairies d’arrondissement et aux relations avec les usagers

21e : Jérôme Maliski, adjoint au Maire délégué à la démocratie locale et à la participation citoyenne

Conseillers municipaux délégués :

- Céline Faurie-Gauthier, conseillère municipale déléguée aux hôpitaux et à la prévention santé

- Ali Kismoune, conseiller municipal délégué à la politique de la ville et à la vie des quartiers

- Djida Tazdaït, conseillère municipale déléguée aux droits