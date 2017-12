Vœux du Nouvel An : Wauquiez promet "une nouvelle droite"

Pour souhaiter la bonne année aux Français, Laurent Wauquiez s’est fendu d’une vidéo sur les réseaux sociaux où il promet “une nouvelle droite” avec “de nouveaux visages” et de lutter en faveur des classes moyennes et des retraités.

© Tim Douet Laurent Wauquiez

La parka rouge dont il a fait sa marque de fabrique sur le dos, Laurent Wauquiez s’est mis en scène dans une vidéo tournée au Puy-en-Velay pour souhaiter la bonne année aux Français. Axant son discours en faveur des classes moyennes et des retraités, le nouveau président du parti Les Républicains a tenu à repréciser la route qu’il compte faire suivre à son mouvement. Son projet ? “Créer une opposition ouverte… À soutenir tout ce qui ira dans la bonne direction”, souligne-t-il. “Une nouvelle droite avec de nouveaux visages : tout changer !” s’exclame le président de la région. Le temps dira s’il pourra tenir le pari. Mais ces promesses ne l’empêchent pas de faire un mea-culpa sur les échecs de l’année passée en allusion à la campagne présidentielle d’un François Fillon embourbé dans les affaires : “Nous avons perdu et nous avons déçu. Nous avons même parfois écœuré les Français.” Les excuses passées, Laurent Wauquiez revient vite à ses marottes : le combat contre l'assistanat, le communautarisme et en faveur de la laïcité : “Nous devons retrouver les valeurs (...) de respect, de laïcité, qui ont été si malmenées es au cours de cette année 2017.” Une tirade qui oublie, peut-être un peu vite, sa propre crèche de Noël jugée illégale par le tribunal administratif de Lyon.