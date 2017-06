T.Gassilloud (LREM) : "Je n'ai jamais caché être de centre-droit"

Thomas Gassilloud (LREM) crée une surprise en étant en tête dans la 10e circonscription du Rhône, traditionnellement acquise à la droite.

© Facebook Thomas Gassilloud

Ses "origines de chef d'entreprise" qui lui "apportent certaines valeurs" auraient notamment joué en sa faveur, ainsi que "la vague nationale" qui porte le mouvement d'Emmanuel Macron et le fait que Christophe Guilloteau, député sortant et patron du département ait retiré sa candidature au profit de sa compagne, Sophie Cruz. "Honnêtement, après l'affaire Fillon, retirer sa candidature et proposer sa compagne... Je pense que c'est clairement un message des électeurs pour dire que ce ne sont plus des pratiques qui sont acceptables" estime le maire de Saint-Symphorien-sur-Coize investi par La République en Marche. Pour Thomas Gassilloud, qui "n'a jamais caché" qu'il était "un candidat de centre-droit", "le peuple de droite a bien compris que pour faire avancer le pays il fallait tous qu'on se mette ensemble et qu'on arrête des guerres stériles".

Revivre toutes les réactions dans notre live spécial 1er tour des législatives, ainsi que les résultats dans chaque circonscription du Rhône sur notre carte interactive.