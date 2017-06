Stéphane Guilland (LR) : "Reconstruire, un challenge passionnant"

Le chef de file du parti Les Républicains à la ville de Lyon avoue que la seule représentante des Républicains à Lyon, Dominique Nachury, "n'est pas dans une situation très favorable." Une vraie claque pour le parti de droite qui va devoir dès à présent repenser sa structure.

© Tim Douet Stéphane Guilland.

Son interprétation du déni des électeurs pour les Républicains, Stéphane Guilland l'explique par "une vraie évasion de notre électorat sur les électeurs de La République En Marche." Une évasion dont découle une problématique à éclaircir au plus vite : "Il va vraiment falloir qu'on se pose les bonnes questions pour savoir ce que l'on n'a pas su leur proposer et ce pourquoi ils ne nous ont pas fait confiance, soit en s'abstenant, soit en votant pour d'autres candidats." De toutes ces questions que devra se poser le parti, Stéphane Guilland retient qu'il s'agira d'un "challenge assez passionnant" pour tenter de reformer une droite qui au niveau national subit "un changement de logiciel qui est peu anticipé." Il poursuit en affirmant que "tout est à reconstruire […] et il faut se remonter les manches dès demain matin pour faire gagner Dominique Nachury." Un franc soutien à la candidate Les Républicains, dont la victoire ne semble pas impossible pour Stéphane Guilland : "Elle n'est pas dans une situation très favorable, mais je pense que les reports de points peuvent faire la différence."

Revivre toutes les réactions dans notre live spécial 1er tour des législatives, ainsi que les résultats dans chaque circonscription du Rhône sur notre carte interactive.