Sophie Cruz : "Ma candidature n'est pas la volonté d'un homme"

Qualifiée pour le second tour des législatives dans la 10e circonscription du Rhône loin derrière Thomas Gassilloud (LREM), la candidate Les Républicains Sophie Cruz, conjointe du député sortant et président du conseil départemental, souhaite rappeler que "ce n'est pas Christophe Guilloteau qui l'a désigné, mais le parti Les Républicains".

©Tim Douet Sophie Cruz, candidate LR aux législatives dans le Rhône

Sophie Cruz (LR), elle aussi victime "de la déperdition des voix" de la droite en faveur du parti d'Emmanuel Macron. Le retrait tardif de la candidature de son conjoint, le député sortant Christophe Guilloteau, aurait-il également pu jouer sur le scrutin ? Pour Sophie Cruz, la question n'est pas là. "L'accueil sur le terrain a été très bon puisque j'y suis aussi élue. Les gens me connaissent. Je souhaite ensuite dire que ce n'est pas Christophe Guilloteau qui m'a désigné, j'ai été désigné par Les Républicains. L'ensemble des maires de la communauté de communes de Monsieur Gassilloud ne le soutient pas, mais ils ont soutenu ma candidature parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec moi au quotidien". Si le second tour s'annonce difficile avec un écart de près de 30% dans les suffrages exprimés, Sophie Cruz estime "qu'une bataille n'est jamais perdue tant qu'elle n'a pas été livrée" et passe à l'offensive. "Thomas Gassilloud est allé frapper à toutes les portes pour avoir une investiture, il est devenu En marche le 8 mai 2017 après avoir déclaré qu'Emmanuel Macron ne comprenait rien à la ruralité et qu'il n'avait jamais mis les mains dans le cambouis. Il s'est présenté d'abord comme l'élu du territoire pour finalement aller vers celui qui pouvait lui offrir un poste de député, je crois que c'était là sa seule ambition. Le territoire, il l'a très vite oublié, il suffit de regarder son affiche".

