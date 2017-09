Sondages : Laurent Wauquiez reste plus populaire que Gérard Collomb

Selon le sondage sur les personnalités politiques d’Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Paris-Match, 41 % des personnes interrogées ont une “bonne opinion” de Laurent Wauquiez, contre 35 % pour Gérard Collomb.

© Tim Douet Gérard Collomb et Laurent Wauquiez

Comme pour le sondage établi au mois de juillet par Ifop-Fiducial, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, reste la personnalité politique la plus populaire auprès des Français. Selon l'étude effectuée en septembre, 68% des personnes interrogées en ont une "bonne opinion". Pour voir apparaître une figure lyonnaise, il faut attendre la 19e place, attribuée à Laurent Wauquiez. Le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence du parti Les Républicains, jouit d'une bonne opinion auprès de 41% des personnes interrogées, juste derrière Bruno Le Maire, mais devant l'ex-président Nicolas Sarkozy. L'ancien maire de Lyon désormais ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a perdu cinq places par rapport au sondage du mois de juillet : il arrive à la 26e place, au même niveau que François Hollande, avec 35% de bonnes opinions de la part des sondés. Najat Vallaud-Belkacem, sortie de la vie politique après son échec aux législatives, remonte à la 21e place du classement et bénéficie de 37% d'opinions favorables.

Méthodologie : L'enquête a été réalisée sur un échantillon de 1 010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 8 au 9 septembre 2017.