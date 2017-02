Sondage présidentielle : Emmanuel Macron et François Fillon à égalité

Le candidat du mouvement "En marche", Emmanuel Macron et le candidat "Les Républicains" issu de la primaire de la droite et du centre, François Fillon, obtiendraient chacun 18,5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, i- télé et Sud Radio.

©Tim Douet

Tandis que Marine Le Pen prend la première position du sondage de cette semaine avec 26% d'intentions de vote au premier tour, François Fillon et Emmanuel Macron seraient au coude-à-coude, avec 18,5% d'intentions de vote chacun. L'avance du fondateur d'"En Marche" dans les précédents sondages s'est considérablement réduite et pourrait témoigner des interrogations de l'opinion sur son programme où d'une réaction à ses propos sur la colonisation récemment tenus en Algérie. Quant à François Fillon, empêtré dans le scandale du "Pénélope Gate", il progresse légèrement dans les intentions de vote et gagne 1 point entre le 10 et le 17 février. À gauche, l'écart entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon s'est réduit. Le candidat issu de la primaire socialiste est à 14% d'intentions de vote tandis que le candidat de la France Insoumise à 11,5%.

Au second tour, le candidat face à Marine Le Pen l'emporte

Que ce soit dans le cas d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou entre François Fillon et Marine Le Pen, la candidate du Front National ne l'emporterait pas. François Fillon serait alors crédité de 56% des voix au second tour et Emmanuel Macron de 62% des voix contre 38% pour la candidate du Front National.