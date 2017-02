Six élus Modem de la région demandent à Bayrou de rejoindre Macron

Six élus Modem d’Auvergne-Rhône-Alpes ont appelé François Bayrou à s’allier avec Emmanuel Macron.

Capture d'écran François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau

Alors que François Bayrou devrait faire savoir ce mercredi s'il se présente à l'élection présidentielle, six élus Modem du département ont exprimé leur souhait de voir le président de leur parti s'allier avec Emmanuel Macron.

"À deux mois du scrutin, cette vision centriste, humaniste, européenne, respectueuse de chacun est portée par Emmanuel Macron. (…) Emmanuel Macron et François Bayrou représentent les deux faces indivisibles d’une même pièce qu’est la France rayonnante, optimiste, créatrice, démocrate et républicaine. Ce qui les rassemble est bien plus fort que ce qui pourrait les diviser", ont-ils écrit dans un communiqué.

Pour cette raison il proposent au maire de Pau "d’accompagner Emmanuel Macron et de lui apporter son expérience et sa lucidité, pour que la France retrouve le chemin de l’apaisement et de la prospérité (…) alors que pour la première fois depuis de sombres périodes, l'extrême droite nationaliste, anti-européenne est en mesure, si nous ne sommes pas capables de faire face".

Les élus signataires :

Cyrille Isaac-Sibille, conseiller national Modem Rhône, élu de Sainte Foy-lès-Lyon

Beatrice Doutriaux, conseillère nationale Modem Isère, élue de Grenoble (2008-2014)

Angélique Perinet, conseillère nationale Modem Haute-Savoie

Carine Frappa-Rousse, déléguée départementale Modem Rhône, élue de Vernaison

Saliha Mertani, conseillère nationale Modem Rhône, élue de Vénissieux

Pierre Guerin, conseiller national et délégué Modem Isère