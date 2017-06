Six candidats FN épinglés pour leurs propos sur les réseaux sociaux

Ce mardi matin, BuzzFeed a publié une enquête concernant les comptes Facebook et Twitter des 573 candidats du FN aux législatives. Selon le site internet, parmi eux, six candidats du Rhône publient, aiment ou partagent du contenu ''passible d’une condamnation''.

L’enquête a été publiée ce mardi matin sur le site BuzzFeed. Parmi les 573 candidats investis par le Front national aux élections législatives, une centaine d’entre eux ont publié, ''aimé ou partagé du contenu raciste, homophobe, islamophobe ou antisémite'' sur les réseaux sociaux.

Une ''non-information'' pour Muriel Coativy

Muriel Coativy, secrétaire départementale du FN n’a pas souhaité répondre aux accusations de l’article considérant qu’il s’agissait là de ''non-information’’ qui ne déstabiliserait pas le Front national ainsi que ces électeurs. ''Ce genre de brûlot nous concerne peu et nous laisse indifférents’’, a-t-elle ajouté. Face à ces accusations, Nicolas Bay, secrétaire général du FN, a affirmé au micro de France Info, ce mardi matin, que les propos tenus en parti par la candidate Agnès Marion n’étaient pas racistes, mais plutôt ''maladroits’’. ''Nos candidats disent un certain nombre de vérités que les Français veulent entendre'', a-t-il poursuivi.

Des caricatures racistes datant de 2012 signées Stéphane Poncet

Stéphane Poncet Candidat dans la 6e circonscription du Rhône fait face à Najat Vallaud-Belkacem, le patron de FN à Villeurbanne a publié en 2012 sur son blog (fermé depuis) des caricatures racistes. À l’époque, Marine Le Pen qui disait ''regretter ces dessins’’ avait menacé de l’exclure du parti et s’était ravisée avant d’annoncer qu’il était en fin de carrière politique. Tout compte fait, cinq ans après les faits, le frontiste est toujours là. Candidat dans la 9e circonscription du Rhône, Christophe Boudot se voit lui aussi cité dans l’enquête de Buzzfeed pour un tweet de 2015 accusant le gouvernement de servir la théorie du ''grand remplacement’’ au travers de la loi SRU et ses déclarations tenues sur TLM où il avait qualifié le mémorial d’Izieu de lieu ''trop politisé’’ qui a servit à ''faire repentance’’. Il s’excusera par la suite.

Pseudo Facebook et like de pages ouvertement racistes

Tiffany Joncour, la candidate dans la 1re circonscription du Rhône, possédait un compte Facebook sous le pseudonyme de ''Tiff Brustelle’’. Une identité ou l’élu aurait publié de nombreuses photos de familles et partagé deux publications du site d’extrême droite Génération identitaire, relayées par la page Ouest Casual, une communauté qui ''diffuse également des publications aux échos néonazis'', écrit Buzzfeed. Le compte a depuis été supprimé. Contactée par le site, la conseillère du 9e arrondissement de Lyon n’avait souhaité faire aucun commentaire. Quant à Damien Monchau, candidat dans la 14e circonscription, il aurait frauduleusement inscrit des personnes sur les listes du FN en 2015, parmi ces personnes d’anciens colistiers d’Yvan Benedetti et suivi la page Suavelos connue notamment pour l’organisation d‘un camp réservé exclusivement aux blancs.

''Le ramadan, ce moment de l’année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22h''

Agnès Marion, qui se présente dans la 10e circonscription du Rhône a quant à elle, aimé des publications ouvertement racistes. En juin 2015, elle aime des tweets tels que : ''Le ramadan, ce moment de l’année où les dealers ne sont pas disponibles avant 22h’’ et plusieurs messages postés par le fondateur du mouvement pour la remigration Laurent Ozon. Sandrine Ligout, candidate dans la 13e circonscription, a partagé sur son compte Facebook en 2013 une photo représentant un agneau accompagné d’une légende ''Une petite pensée pour tous les pauvres petits moutons, qui seront sacrifiés aujourd’hui pour une "fête" organisée par des Sauvages''. Selon l’élu, il ne s’agirait que d’un propos défendant la cause animale non d’une attaque, confie-t-elle au site.