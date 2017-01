Second tour des primaires à gauche : les bureaux de vote du Rhône

Ce dimanche, le second tour de la primaire de la "Belle Alliance populaire" va départager Manuel Valls et Benoît Hamon en vue de l'élection présidentielle. Retrouvez ci-dessous la carte des bureaux de vote du département.

@ JOEL SAGET / AFP Benoit Hamon et Manuel Valls

Si le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, est occupé à distribuer des tracts pour la candidature d'Emmanuel Macron, la bataille politique entre Benoît Hamon et Manuel Valls pour représenter la gauche à l'élection présidentielle est encore d'actualité. Ce dimanche, les électeurs sont appelés à départager les deux candidats. Le Rhône comptera 139 bureaux de vote répartis sur 111 lieux. Le site de la primaire a mis en place un moteur de recherche pour savoir plus facilement dans quel bureau se rendre. Pour voter, il s'agit d'être inscrit sur les listes électorales, d'être muni d'une pièce d'identité, de s'acquitter d'un euro et de signer pour "accepter l’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes".