Rhône : quelles dynamiques entre le 1er et 2d tour des législatives ?

Dans le Rhône, les candidats En Marche ont relativement peu progressé en nombre de voix entre le 1er et le 2d tour, quand leurs opposants sont allés récupérer des électeurs à droite et à gauche.

L'abstention record et la courte campagne d'entre deux tours ont bénéficié aux candidats En Marche, qui se sont appuyés sur leurs nombreuses voix d'avance et ont su conserver leur électorat. Dans la 1re et la 2e circonscription du Rhône, la maire du 1er Nathalie Perrin-Gilbert (GRAM) et son adjoint Elliott Aubin (France Insoumise) ont néanmoins su attirer largement l'électorat de gauche. Nathalie Perrin Gilbert est la candidate du Rhône qui a récupéré le plus de voix entre les deux tours (plus de 7 700), en récupérant notamment les voix de la France Insoumise et des écologistes. Son adjoint et candidat dans la 1re circonscription, Elliott Aubin, a plus que doublé son score grâce aux électeurs communistes et ceux d'Europe écologie les verts, tout comme Pascal Lebrun(France Insoumise) dans la 3e circonscription. Face à eux, les candidats d'En Marche Hubert Julien Laferrière, Thomas Rudigoz et Jean-Louis Touraine n'ont obtenu qu'environ 1000 voix supplémentaires par rapport au premier tour, des chiffres qui n'ont fait que confirmer leur avance. Les électeurs de droite de ces trois circonscriptions semblent en revanche s'être massivement abstenus ou avoir voté blanc ou nul.

Avance confortable pour Anne Brugnera et mobilisation insuffisante pour Najat Vallaud-Belkacem

Dominique Nachury (LR) a pu récupérer les voix de deux candidats divers droite dans la 4e circonscription. Face à elle, l'ex-élue PS Anne Brugnera a obtenu moins de 200 voix de plus par rapport au 1er tour et a compté sur sa large avance pour être élue ce dimanche. Dans cette circonscription, c'est la France Insoumise, qui avait obtenu plus de 4 600 voix au 1er tour, qui s'est largement abstenue. Blandine Brocard (LREM), a su convaincre près de 1 500 électeurs supplémentaires pendant l'entre-deux tour face au député sortant Philippe Cochet, qui a mobilisé plus de 2 700 électeurs supplémentaire.

À Villeurbanne, avec 5 865 voix de plus qu'au 1er tour, Najat Vallaud-Belkacem a tiré sur sa gauche pour rattraper son retard face à Bruno Bonnell (LREM), en s'appuyant notamment sur les électeurs de la France Insoumise et des écologistes. Mais Bruno Bonnell a lui aussi su mobiliser ses troupes et a obtenu 4 525 voix de plus tout en conservant son avance. Il a pu notamment récupérer les 4000 électeurs d'Emmanuel Haziza (LR) au 1er tour.

La remontada des candidats Les Républicains

Dans la 7e circonscription, le match entre Alexandre Vincendet (LR) et Anissa Khedher (LREM) se joue à un cheveu. Le maire de Rillieux a d'ailleurs annoncé porter plainte au pénal et saisir le Conseil constitutionnel pour contester l’élection. Entre les deux tours, il a rattrapé son retard et gagne 4 330 voix de plus dans une circonscription où la France Insoumise avait recueilli 3 600 voix et le Front national 3000. Anissa Khedher, quant à elle, a mobilisé 1 800 électeurs de plus, sans doute issus de la candidature PS au 1er tour qui avait recueilli 2 600 voix. Patrice Verchère (LR), qui était pourtant second derrière Joëlle Terroir (LREM) au premier tour, l'emporte finalement en rassemblant plus de 7 200 électeurs pendant l'entre-deux tours. Dans cette circonscription, la France Insoumise avait obtenu 4 900 voix, le Front national 4 800 et les écologistes environ 2000. Même chose dans la 9e circonscription, où le député sortant Bernard Perrut (LR) a inversé la tendance face à Marion Croizeau (LREM). Dans cette circonscription, le Front national rassemblait 6 900 électeurs et la France Insoumise environ 3 500.