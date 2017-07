Rhône : des députés LREM pour porter l'opposition à l'A45 ?

Le député En marche de la 11e circonscription du Rhône a abordé ce vendredi la question de l'A45 lors d'une rencontre au ministère des Transports.

© Tim Douet Jean-Luc Fugit (à droite sur la photo).

Docteur en pollution de l'air et vice-président d'un établissement au sein du pôle universitaire Lyon/Saint-Etienne, le député Jean-Luc Fugit s'était déjà prononcé contre le projet d'A45 lors de sa campagne. Porté par le conseil régional, le projet d'une nouvelle autoroute pour relier Lyon et Saint-Etienne ne manque pas de diviser. Ce vendredi, Jean-Luc Fugit était accompagné par Thomas Gassilloud, député LREM de la 10e circonscription, pour une réunion au ministère des Transports. L'A45 ne "répond pas à la problématique ni aux enjeux" de mobilité entre Lyon et Saint-Etienne, selon Jean-Luc Fugit. Les deux députés auraient alors demandé au ministère de pouvoir organiser cet été une réunion des élus ligériens et rhodaniens "pour apaiser la situation, résoudre le problème ensemble et trouver une solution commune qui va dans le sens de l'intérêt général". En attendant, selon Jean-Luc Fugit, membre de la commission permanente Développement durable et Aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, le ministère ferait "une pause sur les grands projets". En visite à Lyon quelques semaines plus tôt, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot n'avait pas non plus souhaité "trancher" sur le sujet, prônant plutôt l'écoute des arguments des uns et des autres dans un premier temps. Un exercice qui peut paraître périlleux : en simultanée de l'organisation d'une marche pour s'opposer à l'A45, des acteurs économiques de Lyon et de Saint-Etienne sont passés à l'offensive en adressant une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour le convaincre de "l'urgence à réaliser l'A45".