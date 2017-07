Rhône : Michel Mercier va entrer au Conseil constitutionnel

Le sénateur du Rhône et maire du Thizy-les-Bourgs a été choisi par Gérard Larcher, le président du Sénat pour devenir membre du Conseil constitutionnel.

Michel Mercier, le sénateur du Rhône et ancien président du conseil général du département a été nominé par Gérard Larcher pour devenir membre du Conseil constitutionnel. Une nomination qui devra être entérinée par la commission des lois du Sénat. Une formalité. À 70 ans, le maire de Thizy-les-Bourgs (Rhône) devrait donc devenir un Sage en intégrant le Conseil constitutionnel pour un mandat de cinq ans. Une nomination stratégique pour Gérard Larcher qui écarte ainsi un candidat de poids pour la présidence du Sénat, fonction que l'élu Les Répulbicains occupe depuis 2014.

Michel Mercier est sénateur du Rhône depuis 1995 et a été le président du conseil général du département de 1990 à 2013. Entre temps, il a été ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire de 2009 à 2010 et ministre de la Justice de 2010 à 2012 dans le gouvernement de François Fillon.