Renaud Payre : ''on ne sait pas qui est véritablement l’opposition''

Le directeur de Sciences Po Lyon s’est exprimé sur le bilan de ces élections au niveau national et sur le rôle qu’aura l’opposition.

©Tim Douet Renaud Payre à la préfecture

Pour Renaud Payre, il faut garder en tête que le taux de participation de dimanche est absolument ''inédit dans l’histoire de la Ve République’’. Ce taux serait notamment dû à l’échec des partis d’opposition qui ''n’ont pas été en capacité de mobiliser’’, explique-t-il à Lyon Capitale. Avec une majorité absolue tout de même moins importante que ce qui avait été annoncé, ''le Président a tous les moyens pour mettre en place son programme’’, argumente Renaud Payre. Concernant le cas des LR, ''on ne sait pas qui est leur leader et quel est leur cap’’, commente-t-il tout en rappelant que l’opposition a tout de même été plus virulente du côté de la France Insoumise. Quant au sort du Parti socialiste, qui malgré tout a survécu à la vague macroniste, il devrait d’après le directeur de l'institut : ''restructurer un pôle de gauche’’.