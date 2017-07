Région : une nouvelle bourse pour les bacheliers "méritants"

Le dispositif mis en place en 2016 par le conseil régional pour récompenser les titulaires du baccalauréat "méritants" va être reconduit et élargi cette année.

© Tim Douet Laurent Wauquiez

Alors que les résultats du baccalauréat sont tombés ce matin, la région a annoncé le renouvellement et l’extension du dispositif de bourse au mérite déjà mis en place à la rentrée précédente. Cette allocation de 500 euros qui revenaient aux lauréats d’un bac mention très bien sera réattribuée cette année et étendue. Ainsi, une "bourse au mérite +" sera décernée pour "distinguer les jeunes scolarisés dans un établissement de formation d’Auvergne Rhône-Alpes et ayant réalisé un parcours remarquable". Son montant sera de 500 euros également, et son attribution indépendante des notes obtenues à l’examen. Elle sera décernée lors d’une cérémonie qui se déroulera le 25 septembre, en présence de Laurent Wauquiez. Elle récompensera "la persévérance scolaire, l’engagement dans la vie de l’établissement ou encore le courage de ces lycéens face à la maladie ou un handicap".

Cette déclaration intervient au lendemain de la publication par des lycéens d’une lettre ouverte adressée au président de la région, dénonçant le caractère élitiste et injuste de la première mesure. Contactée, l’opposition socialiste se dit en faveur du nouveau dispositif, mais émet des réserves "sur les modalités exactes d’attribution de cette bourse". La question se pose en effet du nombre de lauréats qui pourraient être concernés par cet élargissement.