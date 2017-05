Quizz : les 1ers flics de France depuis deux siècles

Gérard Collomb est-il le ministre de l'Intérieur le plus âgé ? Combien de femmes ont été locataires de Beauvau ? D'autres Lyonnais ont-ils été n°2 d'un gouvernement ? Pour être incollable sur le sujet...

Les 4 Lyonnais ministres de l'Intérieur

Où se situe Gérard Collomb dans la lignée des ministres de l'Intérieur ?

Depuis le 7 août 1790, date à laquelle le poste de ministre de l'Intérieur fut officiellement créé, 242 hauts fonctionnaires se sont succédé.

Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon, est le 242e de cette liste.

Il est le 32e ministre de l'Intérieur de la Ve République.

Gérard Collomb est-il le ministre de l'Intérieur le plus âgé ?

Non. Des 242 ministres de l'Intérieur français, Gérard Collomb est le 11e plus vieux ministre de l'Intérieur. Il soufflera ses 70 bougies le 20 juin prochain.

Le ministre de l'Intérieur le plus âgé jamais nommé à cette fonction est Charles Dupuy, élu sous la IIIe République, entre le 1er novembre 1898 et le 22 juin 1899. Cet agrégé de philosophie et originaire du Puy-en-Velay, en Auvergne-Rhône-Alpes, avait 87 ans.

Qui sont les 10 ministres de l'Intérieur les plus âgés ?

· Charles Dupuy (1er novembre 1898 – 22 juin 1899), 87 ans

· Jules Dufaure (23 février 1876 – 9 mars 1876), 78 ans,

· Justin de Sèlves (29 mars 1924 -14 juin 1924), 76 ans,

· Georges Leygues (13 décembre 1930 – 27 janvier 1931), 73 ans

· Albert Mahieu (20 février 1932 – 3 juin 1932), 72 ans

· Paul Peytral (9 juin 1914 – 13 juin 1914), 72 ans

· Joseph Jérôme, comte Siémon (20 février 1820 – 14 décembre 1821), 71 ans

· Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano (10 novembre 1834 – 18 novembre 1834), 71 ans

· Gaston Deferre (22 mai 1981 – 20 mars 1983), 71 ans

· François de Chabaud-Latour (20 juillet 1874 - 10 mars 1875), 70 ans

Qui sont les 10 ministres de l'Intérieur les plus jeunes ?

· Lucien Bonaparte (25 décembre 1799 – 7 novembre 1880), 24 ans

· Jean-Marie-Claude-Alexandre Goujon (5 avril 1794 – 8 avril 1794), 28 ans

· Camille Bachasson, comte de Montalivet (2 novembre 1830 – 13 mars 1831), 29 ans

· Léon Gambetta (4 septembre 1870 – 6 février 1871), 32 ans

· Louis Barthou (29 avril 1896 – 28 juin 1898), 34 ans

· Antoine René, marquis de Terrier de Monciel (18 juin 1792 – 17 juillet 1792), 35 ans

· Pierre Waldeck-Rousseau (14 novembre 1881 – 30 janvier 1882), 35 ans

· Camille Bachasson, comte de Montalivet (22 février 1836 – 6 septembre 1836), 35 ans

· Camille Bachasson, comte de Montalivet (15 avril 1837 – 31 mars 1889), 36 ans

· Étienne de Joly (17 juillet 1792 – 21 juillet 1792), 36 ans

De quelle région était le tout 1er ministre de l'Intérieur de l'histoire française ?

De Lyon. Plus précisément de Saint-Priest, dans l'Est Lyonnais.

Il s'agit de François-Emmanuel Guignard, chevalier puis comte de Saint-Priest, est né à Grenoble le 12 mars 1735, et mort à Saint-Priest Lyon le 26 février 1821. Il a successivement été chevalier de Malte, officier dans les armées de Louis XV, ministre à Lisbonne (1763), ministre d'État, ministre de la Maison du Roi au début de la Révolution (1788-1790), chargé de mission durant l'émigration par Louis XVIII auprès de plusieurs cours étrangères (1795-1807) et pair de France en 1815.

Combien de femmes ont été ministre de l'Intérieur ?

1 seule depuis 1790. Le ministère de l'Intérieur est un poste ultra masculin puisqu'une seule femme a été nommée ministre de l'Intérieur en plus de deux siècles d'existence.

Il s'agit de Michèle Alliot-Marie, en poste du 19 juin 2007 au 23 juin 2009, dans le gouvernement Fillon 2.

Quel est la plus courte durée d'exercice d'un ministre de l'Intérieur ?

3 jours. Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur du 16 mai au 18 mai 2012 sous le gouvernement Ayrault 1.

Quel régime a connu le plus de ministres de l'Intérieur ?

· 21 en 14 ans sous la Monarchie constitutionnelle, soit 1,5 par an

· 12 en 15 ans sous la Seconde Restauration, soit 0,8 par an

· 28 en 21 ans sous la Monarchie de Juillet, soit 1,3 par an

· 107 en 89 ans sous la Troisième République, soit 1,2 par an

· 4 en 4 ans sous ls Régime de Vichy, soit 1 par an

· 3 en 3 ans sous la France libre puis le Comité français de Libération nationale, soit 1 par an

· 2 en 2 ans sous le Gouvernement provisoire de la République française, soit 1 par an

· 13 en 12 ans sous la Quatrième République, soit 1,1 par an

· 32 en 58 ans sous la Cinquième République, soit 0,5 par an

Combien de ministres de l'Intérieur sont originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

15 natifs de la région sont originaires de la région, dont 3 Lyonnais.

· Sous la monarchie constitutionnelle

François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest

Jean Marie Roland de La Platière, de Thizy

· Sous le Premier Empire

Jean-Baptiste Nompère de Champagny, de Roanne

Emmanuel Crétet, de Pont-de-Beauvoisin (Isère)

· Sous la Monarchie de Juillet

Camille Bachasson, de Valence

Casimir Pierre Périer, de Grenoble

Antoine Maurice Apollinaire d'Argout, de Veyssilieu (Isère)

· Sous la Deucième République

René de Thorigny, de Bessenay

· Sous la Troisième République

Émile Loubet, de Montelimar

Abraham Schrameck, de Saint-Étienne

Joseph Paganon, de Vouvray (Isère)

· Sous la France libre puis sous le Comité français de Libération nationale

André Diethelm, de Bourg-en-Bresse

· Sous la Quatrième République

Léon Martinaud-Déplat, Lyon

· Sous la Cinquième République

Jean-Jack Queyranne (par intérim), Lyon

Gérard Collomb, dès le 15 mai 2017, Lyon

Quel ministre de l'Intérieur l'a été le plus de fois ?

Camille Chautemps a été 5 fois ministre de l'Intérieur sous la Troisième République