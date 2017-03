Qui est Henri-Michel Comet, nouveau préfet du Rhône et de la Région ?

Nommé le 15 février dernier, Henri-Michel Comet prend les fonctions de préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 6 mars.

DR Henri-Michel Comet, préfet du Rhône et d'Auvergne Rhône Alpes

L'homme est réputé pour son "style direct" et sa capacité à dépasser le clivage gauche/droite en tant que représentant de l'État. Ce lundi, Henri-Michel Comet prendra de nouvelles fonctions : celles de préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis mai 2014, il était préfet de Loire-Atlantique et de la région pays de Loire et s'est notamment confronté à l'épineux dossier de l'aéroport de Notre-Dame des Landes. Sorti de la promotion "Henri-François d'Aguesseau" de l'ENA en 1982, Henri-Michel Comet a été recruté en 1993 en tant que conseiller technique au cabinet du Premier ministre Édouard Balladur. Deux ans plus tard, il sera nommé "préfet chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement". Entre 2005 et 2007, le nouveau préfet du Rhône et de la Région deviendra conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin, avant d'obtenir son premier poste en tant que préfet en Picardie. En 2009, Henri-Michel Comet retournera au ministère de l'Intérieur, pour lequel il avait déjà travaillé. Cette fois, il est secrétaire général du ministère sous la direction de Brice Hortefeux. Préfet à Toulouse entre 2011 et 2014, il se serait "fortement impliqué" dans l'économie régionale et avait notamment annulé le transfert de l'aéroport de Toulouse. Il s'envolera ensuite pour Nantes avant d’atterrir ce lundi à Lyon.