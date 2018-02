Quand Luc Ferry conseille Laurent Wauquiez

"Le Journal du dimanche" dresse la liste des intellectuels sur lesquels Laurent Wauquiez s'appuient. Dont l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Jean-Pierre Raffarin.

© Eric Piermont / AFP Luc Ferry (UMP).

Il a de "l'affection et de l'admiration" pour l'écrivain Michel Houellebecq. Il échange par textos avec l'avocat Thibaut de Montbrial ou le jeune philosophe catholique François-Xavier Bellamy. Il rencontre souvent Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, think tank libéral également sollicité par Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez lit beaucoup et se nourrit des avis de différents intellectuels pour forger son programme de droite, décrit Le Journal du dimanche dans un article consacré aux "grosses têtes" du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les grands axes d'un programme intelligent à droite"

Mais la "grosse tête" qui semble avoir le plus l'oreille du chef des Républicains, c'est Luc Ferry. L'essayiste et ancien ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a débattu récemment de l'intelligence artificielle avec Laurent Wauquiez, et ne devrait pas en rester là. "Les grands partis de gouvernement doivent retrouver leur place au plus vite, confie-t-il au JDD. Dans ce contexte, Wauquiez m'a demandé de lui dire ce que devrait être, à mon sens, les grands axes d'un programme intelligent à droite."