Présidence LR : Wauquiez soutenu par ses conseillers régionaux

Le président du groupe Les Républicains au conseil régional, Patrice Verchère, manifeste au nom de son groupe un soutien "enthousiaste" à la candidature de Laurent Wauquiez pour la présidence du parti.

© Tim Douet Patrice Verchère.

Le "grandissime favori" du scrutin, selon les mots de Georges Fenech, reçoit sans grande surprise le soutien de ses collègues. Dans un communiqué, le député du Rhône Patrice Verchère, également président du groupe Les Républicains au conseil régional, ne tarit pas d'éloge à l'égard de son patron au sein de l’hémicycle d'Auvergne Rhône-Alpes. "Nous qui travaillons à ses côtés, nous connaissons ses qualités de courage, de leadership, ses capacités de rassemblement et d'écoute, son volontarisme" assurent les conseillers régionaux, qui sont 82 à siéger dans le groupe LR-DVD-SC sur les 204 conseillers régionaux. S'appuyant sur le fait que l'Auvergne Rhône Alpes est la "seule région de France" à avoir vu sa note relevée par l'agence de notation Standard&Poor's, les conseillers LR vont jusqu'à considérer que "grâce à lui", l'Auvergne Rhône-Alpes "est désormais la Région la mieux gérée de France". Relance de l'investissement, innovation, rétablissement des bourses au mérite, lutte contre le travail détaché, défense de la ruralité et sécurisation des gares et des lycées sont les actions mises au crédit de Laurent Wauquiez par Patrice Verchère. "Nous savons qu'il saura agir avec la même énergie à la tête de notre parti politique et qu'il apportera un nouveau souffle à la droite, pour en faire la première force politique d'opposition et de proposition" conclut-il. Pour le scrutin prévu le 10 et 17 décembre prochain, les autres candidats déclarés pour l'heure sont Julien Aubert, député du Vaucluse, Florence Portelli, porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle, Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, ainsi que la proche de Xavier Bertrand, Laurence Sailliet.