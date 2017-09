Pour Gérard Collomb, M'jid El Guerrab devrait démissionner

Invité de l'émission Territoire d'Infos sur Public Sénat, Gérard Collomb a estimé qu'il "serait mieux" pour le député M'jid El Guerrab, de "démissionner". Après avoir frappé avec son casque de scooter le socialiste Boris Faure, le député LREM a été mis en examen pour "violences volontaires".

Capture d'écran Gérard Collomb, sénateur-maire PS de Lyon.

Pour Gérard Collomb, les choses sont claires. "C'est inacceptable, effectivement, de pouvoir commettre des violences alors qu'on est représentant de la nation et qu'on doit être un modèle pour tous" a-t-il estimé ce matin sur le plateau de l'émission Territoires d'Infos. À la question de savoir si le ministre de l'Intérieur enjoint le député LREM à démissionner, Gérard Collomb répond : "ce serait mieux pour lui oui". Mercredi dernier, le magazine Marianne racontait la violente altercation entre le député LREM des français de l'étranger, M'jid El Guerrab, et le responsable de la fédération socialiste des français de l'étranger, Boris Faure. Ce dernier est accusé par l'entourage de M'jid EL Guerrab de l'avoir insulté de "sale Arabe". Le député aurait alors saisi son casque de scooter a frappé à deux reprises Boris Faure, le laissant à terre et nécessitant une opération en urgence à l'hôpital. Samedi, le député LREM a été mis en examen pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours".