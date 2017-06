Peu de postes clefs pour les députés du Rhône à l’Assemblée nationale

La composition des huit commissions permanentes a été dévoilée ce jeudi. Des commissions où les élus du département n’ont pas reçu de postes clefs.

© Tim Douet Assemblée nationale

Ce jeudi, les compositions des huit commissions permanentes à l'Assemblée nationale ont été attribuées. C’est dans ces commissions que sont amendés et discutés les textes de loi avant les débats dans l'Assemblée nationale. Des commissions où la majorité des députés du Rhône n'a pas reçu de postes clefs. Seuls Jean-Louis Touraine et Bernard Perrut (LR) ont été nommés vice-présidents de la commission des affaires sociales et Cyrille Isaac-Sibille secrétaire de cette même commission. Une commission dans laquelle siège aussi Bruno Bonnell.

Pour les autres, Patrice Verchère (LR), Thomas Gassilloud et Anissa Khedher ont été nommés dans la commission de la défense nationale et des forces armées. Thomas Rudigoz à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Jean-Luc Fugit à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Hubert Julien-Laferrière et Blandine Brocard à la commission des affaires étrangères. Yves Blein à la commission des affaires économiques. Et Anne Brugnera et Danielle Cazarian à la commission des affaires culturelles et de l'éducation.