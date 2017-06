Perrin-Gilbert "candidate citoyenne" face au "parti unique" En Marche

Candidate du mouvement Gram sur la 2e circonscription du Rhône, Nathalie Perrin-Gilbert veut se battre pour porter une voix d'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Un combat qui s'annonce compliqué tant elle accuse de retard sur le candidat En Marche, Hubert Julien-Lafferrière.

© Tim Douet Nathalie Perrin-Gilbert

Largement distancée par Hubert Julien-Lafferière (39,12%), Nathalie Perrin-Gilbert ne boudait pourtant pas son plaisir dimanche soir à son arrivée en préfecture. Et pour cause, elle est qualifiée pour le second tour avec 18,04% des voix. Au micro de Lyon Capitale, la candidate du Gram sur la 2e circo souligne la percée de son mouvement. Notamment hors des pentes, où il semblait jusqu'alors se cantonner. La maire du 1er arrondissement se félicite ainsi de son score dans le 4e et le 9e, territoire du candidat macroniste.

Nathalie Perrin-Gilbert se pose comme une "candidate citoyenne" dans ce "duel des maires". Elle se réjouit d'avoir su rassembler les militants gauches, des communistes à ceux du parti pirate en passant par les soutiens de Benoit Hamon. Elle veut désormais porter la voix de ceux qui souhaitent donner une opposition à Emmanuel Macron et son "parti unique" à l'Assemblée.

Elle reconnaît son "score modeste" et la situation de "ballotage très favorable" dans laquelle se trouve son rival de La République en Marche en vue d'un second tour qui se présente comme un boulevard pour Hubert Julien-Lafferière. Mais la candidate du Gram insiste sur la réserve de voix que constitue les 11,46% d'électeurs ayant glissé un bulletin France Insoumise dans les urnes du 1er tour. Elle évoque aussi un possible report des écologistes (4,49%) mais compte surtout aller chercher chez les abstentionnistes (44,44%).